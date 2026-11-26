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Saúl Méndez

Colaborador

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) cuestionó el discurso oficial sobre la seguridad en El Salvador y advirtió que, pese a la disminución de hechos delictivos atribuidos a las pandillas, las mujeres continúan enfrentando múltiples formas de violencia, entre ellas la sexual, psicológica, económica, patrimonial e institucional.

Marisela Ramírez, representante del BRRP, señaló que existe una percepción internacional de que la desaparición de la violencia pandilleril significa que se ha eliminado la violencia en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, sostuvo que esa imagen no corresponde con la realidad que viven las mujeres.

Ramírez explicó que, de acuerdo con registros de la Fiscalía General de la República (FGR), recopilados por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA, entre junio de 2025 y mayo de 2026 se registraron aproximadamente 14,902 hechos de violencia contra las mujeres, entre ellos violencia sexual, psicológica, patrimonial y económica. Durante ese mismo período también se contabilizaron 21 feminicidios.

Para la representante del Bloque, estas cifras evidencian una contradicción entre el discurso gubernamental que presenta a El Salvador como uno de los países más seguros del mundo y las condiciones que enfrentan las mujeres. Alertó que, mientras algunos hechos delictivos han disminuido, las denuncias de violencia contra las mujeres han aumentado en más de mil casos.

Esta situación también refleja violencia institucional, debido al debilitamiento de políticas públicas, programas y leyes destinadas a garantizar la igualdad y proteger los derechos de las mujeres. Indicó que los recortes presupuestarios, el cierre de programas y la reducción de espacios de atención y protección tienen consecuencias directas en la capacidad de las instituciones para prevenir y atender las agresiones.

«Necesitamos reconocer, en primer lugar, que la violencia no se limita a la ejercida por las pandillas. Esa fue una forma de violencia que marcó profundamente a nuestra sociedad y que sufrimos mucho, particularmente las mujeres. Sin embargo, eso no significa que ahora tengamos paz», expresó.

Ramirez denunció que se han desmantelado espacios que funcionaban como refugio para mujeres víctimas de agresiones. También recordó que buena parte de la violencia contra las mujeres ocurre en sus entornos cercanos y es ejercida por personas conocidas, como familiares, amistades o parejas.

Por otra parte, Ramírez mostró preocupación las afectaciones económicas que enfrentan las mujeres a raíz de los despidos en el sector público. Aseguró que una parte importante de las personas despedidas son mujeres y muchas de ellas jefas de hogar, por lo que la pérdida de sus empleos también representa la reducción o desaparición de los ingresos con los que sostienen a sus familias.

A esta situación sumó los desalojos de mujeres emprendedoras del sector informal, quienes han perdido o enfrentan amenazas sobre sus espacios de trabajo y medios de subsistencia. Mencionó que estas acciones ya no se limitan al centro de San Salvador, sino que también se han extendido a otros centros urbanos, como Soyapango, donde se ha observado a mujeres intentando proteger sus fuentes de ingresos.

La representante del BRP aseguró que estas medidas constituyen vulneraciones al derecho de las mujeres a la autonomía económica y profundizan las condiciones de precariedad de numerosos hogares, por lo que cuestionó el manejo de las instituciones estatales durante los casi siete años de Gobierno, al considerar que han sido utilizadas para favorecer a pequeños grupos y para criminalizar, perseguir o deteriorar las condiciones de vida de los sectores populares.

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