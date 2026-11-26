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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la reciente asignación de $860 millones a varias instituciones del Estado para cubrir compromisos al cierre del ejercicio fiscal y para el pago de deudas, lo que refleja un “desorden” en el manejo de las finanzas públicas.

Es de recordar que la semana anterior, la Asamblea Legislativa autorizó de forma exprés, la emisión de títulos valores de créditos por $860 millones que fueron colocados en el mercado nacional, es decir, la banca nacional.

Estos fondos fueron orientados a diversas instituciones del Estado para cumplir con sus necesidades, obligaciones y compromisos al cierre del ejercicio fiscal pero también, fueron asignados al Ministerio de Hacienda para cubrir «obligaciones generales».

“Cuando la gente se dio cuenta de esta colocación de títulos valores hasta por $860 millones de dólares, las redes sociales se llenaron de preocupación, indignación y también del deseo de darle más equilibrio a esta Asamblea Legislativa”, dijo Ortiz.

A juicio de la legisladora, El Salvador no puede endeudarse “de una manera irresponsable”, ya que semana con semana se apruebe nueva deuda de forma exprés, es decir, sin discusión.

Los $860 millones fueron asignados al Ministerio de Salud, Educación, Obras Públicas, Agricultura, Gobernación, Seguridad, Defensa Nacional, Fiscalía General de República, Procuraduría General de la República, Relaciones Exteriores. A Hacienda se le asignaron $374.4 millones para atender gastos de funcionamiento institucional, obligaciones generales del Estado y diversas transferencias que forman parte de los compromisos de esa cartera.

La parlamentaria expuso que alrededor del 40% de estos $860 millones se va a usar para pagar deuda, “porque cuando dice que es para obligaciones generales del Estado es porque van a usar deuda para pagar más deuda”; mientras que el otro 60% se va a utilizar en diferentes necesidades estratégicas. “Básicamente se están endeudando para pagar cosas que ya debían haber estado presupuestadas”, planteó Ortiz durante la plenaria de esta semana.

“Me van a decir que ¿no sabían que el funcionamiento de sedes diplomáticas, gastos de bienes y servicios básicos en defensa pública, los dispositivos y tablets para educación o medicamentos y vacunas para salud no era algo que ya tenía que estar presupuestado desde hace un año?”, cuestionó la legisladora.

La opositora sostuvo que “es evidente el “desorden” de las finanzas públicas. “Básicamente se está adquiriendo deuda un mes antes de que termine el año para financiar un poco menos del 10% del presupuesto”.

La legisladora concluyó en que la ciudadanía “ya está cansada”, ya que las familias salvadoreñas se rebuscan para que el dinero les alcance y estirar el ingreso hasta el fin de mes, “porque la comida, los servicios, la vivienda están caras”.

“La familia salvadoreña sí está recortando gastos para que les alcance, pero al gobierno no le alcanza”, concluyó la legisladora de VAMOS.

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