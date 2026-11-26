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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Asamblea Feminista y diferentes organizaciones sociales realizaron una Tribuna Feminista frente a la Universidad de El Salvador, donde exigieron un cese a la violencia de la mujer, implementación de políticas públicas y la derogación del régimen de excepción.

Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista, informó que se realizó la tribuna porque no pretenden dejar de recordar a todas las víctimas de las muertes que se pudieron prevenir en El Salvador, donde al Gobierno le corresponde garantizar una vida libre de violencia.

“Lamentablemente, día con día lo único que hace (El Gobierno) es perpetuar más la violencia y normalizar la violencia contra las mujeres y las niñas en este país”, destacó Cáceres.

El comunicado de la Asamblea Feminista abordó precisamente sobre las muertes prevenibles; recordó que el 31 de enero de 2019 se encontró sin vida a Fernanda Nájera y el 22 de julio de 2026 se encontró sin vida a María Callejas, ambas víctimas de feminicidio. “La diferencia es que una murió antes de tener un régimen totalitario como gobierno salvadoreño y la otra murió en medio del régimen de excepción, una política de seguridad que nos mantiene supuestamente en un país seguro, (pero) solo existe en la publicidad”.

“¿Que se ha dejado de hacer para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas para vivir libre de violencia; ¿Que vidas se pudiesen haber protegido con el presupuesto justo para la prevención de la violencia? ¿Cuántas desdichas se pudieron evitar? ¿Qué valor tiene la vida de las mujeres y de las niñas en El Salvador?”, fueron las preguntas de la Asamblea Feminista que lanzaron en la Tribuna Feminista.

Cáceres reveló que el pasado 16 de noviembre, se registró otro feminicidio; sin embargo, el Estado no lo informó. “Desde hace más de cuatro años se ha decretado reserva sobre todos los datos de la muerte y no se divulga información sobre feminicidios, homicidios, desapariciones, hallazgos de fosas comunes ni osamentas”.

“Aunque ahora parezca que en El Salvador no existan hechos de violencia de género, por el contrario, hay un aumento, aunque el Estado sigue negando estas muertes y estos hechos, con los pocos datos que se encuentran en los medios de comunicación y en las redes sociales podemos comprobar que al menos cada cuatro días una mujer muere por ser mujer en este país, no por otro tipo de violencia, muere por ser mujer”, lamentó Cáceres en declaraciones a la prensa.

La Asamblea Feminista señaló que el Estado, año con año, ha reducido el presupuesto para prevenir muertes de mujeres e intenta ocultar que en El Salvador, “se sigue matando a las mujeres y niñas, que cada día aumenta el hambre y quienes están sosteniendo la vida en medio de tanta pobreza, somos las mujeres”.

Cáceres lamentó que la cifra por muerte obstétrica para este 2026, podría superar las 7; lo cual, se pudo haber evitado, al igual que las seis muertes neonatales que han registrado como Asamblea Feminista.

De igual manera, lamentó el trato a las adultas mayores que han tenido que huir de los agentes de seguridad para proteger las pocas mercancías con las que se ganan la vida, ante la persecución. A los vendedores informales se les criminaliza por intentar sobrevivir.

“Antes de que te mate el cuchillo, un lazo, los golpes o las armas, en este país nos están matando la falta de políticas públicas para prevenir la muerte de mujeres y niñas”, expresó Keyla Cáceres.

La Asamblea Feminista se niega a guardar silencio ante una narrativa “falsa” que hoy las está condenando “a vivir con miedo”. “Nosotras jamás les vamos a entregar la comodidad del silencio, los movimientos feministas no estamos dispuestas a retroceder por más silencio que se nos imponga y mucho menos el miedo que se instala por las políticas de seguridad del régimen de excepción”.

La antropóloga feminista, Mariana Moisa, denunció que la criminalización de las emergencias obstétricas continúa afectando a las mujeres en El Salvador. Según reportó, al menos 23 mujeres enfrentan actualmente procesos judiciales relacionados con estas situaciones. “En los hospitales siguen denunciando a las mujeres que tienen pérdidas involuntarias, abortos y emergencias obstétricas. Queremos decir que esto no ha parado a pesar de que existe la sentencia de Manuela en la que se reconoce que el Estado salvadoreño criminaliza las emergencias obstétricas y las pérdidas involuntarias”.

A la Tribuna Feminista se sumó el movimiento “Madres por la Libertad”, para denunciar la criminalización de personas inocentes y pedir su liberación.

Juana Durán, madre de dos personas detenidas injustamente en el régimen de excepción, alzó su voz para darle voz a ellos que se encuentran detenidos.

Llamó al Gobierno a no generalizar ni a catalogarlos como “colaborades de pandillas”, como recientemente, se los ha querido ver. “Estamos aquí porque sabemos que ellos no pueden alzar la voz, pero nosotros sí. No sabemos nada, pero aquí estamos y sabemos de qué todo esto puede llegar a oídos del presidente. Podemos decir que estamos sometidos a una dictadura, porque nuestros derechos quieren ser violentados, porque no tenemos derecho nosotros a ver nuestros hijos, a ver la salud en que ellos se encuentran”.

Juana Ponce Durán tiene a dos únicos hijos detenidos desde hace cuatro años; David Ponce y Luis Ponce, los cuales, fueron sacados de noche sin mediar palabras en Cuisnahuat, Sonsonate. Desde entonces, no ha sabido nada de ellos.

“Yo ya estoy anciana, y no me importa irme a morir quizás a una cárcel por defender a mis hijos, por defender a todos los inocentes que se están muriendo en estas cárceles”, gritó la madre en la Tribuna Feminista.

Una trabajadora sexual agregó que a varias de sus compañeras se las están llevando detenidas injustamente. Hizo válida su participación para pedir no más violencia a las trabajadoras sexuales y piden programas para este sector. En El Salvador existen más de 50 mil mujeres que ejercen el trabajo sexual, según informó la misma trabajadora.

La participante recordó el caso de Karla Quintanilla, una trabajadora sexual y activista por los derechos de este sector, que fue asesinada con arma de fuego en mayo de 2016 en San Salvador. Por ella, pidieron justicia y un cese a la violencia contra las mujeres.

Eneida Abarca, madre del joven desaparecido Carlos Ernesto Santos Abarca, enfatizó que le ha tocado asumir el rol que le corresponde a la FGR en el tema de la búsqueda de su hijo.

“La omisión del Estado salvadoreño al no tener derecho a acceso a la verdad, a la justicia, al acceso a la información, es una forma de las más crueles porque no solamente vivimos este calvario de dolor, agonía y incertidumbre de no saber dónde está nuestro ser amado desaparecido, hemos asumido el rol de investigadora que le corresponde a Fiscalía y Policía”, finalizó.

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