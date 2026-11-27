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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

El colectivo juvenil REJUVENECER denunció un presunto acto de intimidación contra Andrea, integrante de la organización, luego de que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) se estacionara frente a su vivienda, donde sus ocupantes permanecieron y tomaron fotografías del inmueble.

A través de un comunicado, el colectivo condenó lo sucedido y señaló que ha documentado imágenes del hecho, las cuales dará a conocer mediante los canales de comunicación que considere pertinentes. Asimismo, cuestionó el discurso de paz y libertad que el Gobierno intenta proyectar dentro y fuera del país.

La denuncia surge después de la movilización juvenil realizada el domingo 22 de noviembre, en la que participaron diferentes sectores ciudadanos. REJUVENECER aclaró que la marcha no fue estructurada alrededor de liderazgos individuales, sino que surgió como una expresión colectiva de personas que comparten preocupaciones sobre las injusticias, las deudas en materia de derechos y bienestar, la censura, la represión y la falta de representatividad.

El colectivo también defendió su naturaleza como organización civil y aseguró que sus actividades tienen fines lícitos, amparados en el derecho de asociación. Además, rechazó señalamientos que puedan vincularlo con llamados a la violencia o a la comisión de delitos.

El bloque de Comunicación y Documentación de REJUVENECER sostuvo que la movilización fue un acto civil, independiente y no partidario. También rechazaron que reciban financiamiento externo y afirmaron que se sostienen colectivamente mediante actividades solidarias de atención y cuidado.

“Las luchas ciudadanas son colectivas o no son”, expresaron.

Entre las razones que motivaron la participación en la marcha están el rechazo a posibles incrementos de la jornada laboral, las condiciones futuras de las pensiones, las deficiencias en los sistemas de salud y educación, la vulneración de los derechos de las mujeres, la censura de la diversidad y el deterioro ambiental.

Asimismo, manifestaron su preocupación por el maltrato animal, el encarcelamiento de personas inocentes, el fanatismo y el régimen de excepción, sobre todo, porque favorece la prepotencia y limita la crítica y la exigencia de transparencia a la clase política.

“Salimos a exigir verdadera representatividad y verdadero bienestar. Que la clase política legisle para las mayorías, no para sus intereses personales ni los de sus allegados”, expresaron.

Ante las posibles críticas que minimicen la movilización, el colectivo sostuvo que su importancia radica en la decisión de la ciudadanía de manifestarse pese a los riesgos que implica expresar sus demandas.

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