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MADRID/Agencias

Con una gorra blanca, gafas de sol y el puño en alto antes de subir a una furgoneta en la terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García pisó suelo español la mañana del miércoles 25 de noviembre. Su llegada a la capital española pone fin a una saga judicial y migratoria de veinte meses que lo transformó, a sus 31 años, en el rostro más visible de la resistencia frente a las deportaciones masivas impulsadas por la Administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Ábrego aterrizó en Madrid acompañado de su esposa, Jennifer Vásquez, y de parte de su equipo legal, tras alcanzar un acuerdo confidencial con las autoridades estadounidenses que le permitió abandonar el país en un vuelo comercial y en condición de libertad. Horas antes de embarcar el martes por la noche, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le retiraron el grillete electrónico que portaba en el tobillo desde hacía casi un año.

«Quiero transmitirles mi felicidad; me siento libre de todo lo malo que he pasado y ahora puedo respirar libertad», declaró el salvadoreño horas después de su aterrizaje durante una rueda de prensa virtual organizada junto a la organización proinmigrante We Are CASA.

De un «error administrativo» al CECOT

La cobertura de la prensa española y europea ha reconstruido con detalle la compleja cronología de un expediente que puso a prueba los límites del Estado de derecho en Washington. Según han destacado diarios españoles como El País, Público y los servicios informativos de RTVE, Ábrego residía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos —todos ciudadanos estadounidenses— y trabajaba como aprendiz sindicalizado de chapista cuando fue detenido en marzo de 2025. Pese a contar desde 2019 con una orden judicial que prohibía expresamente su expulsión a El Salvador por el riesgo que corría su vida frente a las pandillas, fue deportado a su país natal e internado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad del Gobierno de Nayib Bukele.

Aunque el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció inicialmente ante los tribunales que aquella expulsión obedeció a un «error administrativo», el Ejecutivo estadounidense se resistió durante meses a repatriarlo. La presión de jueces federales, del Tribunal Supremo y de legisladores demócratas como el senador por Maryland Chris Van Hollen —quien viajó a El Salvador para verificar su estado— forzó finalmente su retorno a Estados Unidos en junio de 2025.

Sin embargo, lejos de cerrarse el caso, la Fiscalía intepuso acusaciones por presunto tráfico de personas derivadas de un control de tráfico de 2022 y lo señaló sin condena firme como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). En mayo de 2026, un juez federal de Tennessee desestimó los cargos penales al concluir que el proceso respondía a una «represalia» gubernamental, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició entonces maniobras para deportarlo a terceros países africanos sin vínculo alguno con él, entre ellos Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia.

Roce diplomático entre Washington y Madrid

La salida pactada hacia España, país al que Ábrego ingresó con visado de turista y donde permanecerá unos días antes de definir su destino definitivo —con México entre las opciones barajadas por su defensa—, desató de inmediato una tormenta política. En un comunicado difundido en la red social X, el ICE y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebraron la marcha como una «autodeportación» y aseguraron que el salvadoreño «no volverá jamás» a territorio estadounidense. La Casa Blanca aprovechó además el episodio para arremeter contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al afirmar que Ábrego eligió España por ser un país «devastado por sus radicales políticas de fronteras abiertas» y «un caldo de cultivo para los inmigrantes ilegales».

La respuesta del Gobierno español no se hizo esperar. Desde Barcelona, en el marco del XI Foro de la Unión por el Mediterráneo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó tajantemente las descalificaciones de Washington. «España no tiene ninguna lección que recibir» sobre gestión migratoria, replicó el jefe de la diplomacia española, quien atribuyó los ataques de la Administración Trump al nerviosismo tras los recientes reveses electorales de los republicanos y defendió una política migratoria ordenada que sitúe los derechos humanos en el centro.

La lectura desde Alemania: el pulso por el debido proceso

El desenlace del caso también ha tenido eco en Alemania, donde la televisión pública —a través de los espacios informativos de ARD (Tagesschau) y ZDF (heute)— ha seguido el expediente de Ábrego desde su expulsión en 2025 como un caso testigo de la política migratoria en el segundo mandato de Trump. Las crónicas difundidas en Alemania subrayan la paradoja jurídica del proceso: mientras Washington presenta la salida como un triunfo de su estrategia de expulsiones y sostiene que el migrante abandona el país bajo una orden de deportación definitiva, sus abogados y organizaciones de derechos civiles la reivindican como una victoria del debido proceso frente a los intentos de confinarlo en un tercer país africano.

Para el defensor Simon Sandoval-Moshenberg, la estancia de Ábrego en Europa representa apenas un paréntesis forzoso hasta que cambie el signo político en la Casa Blanca. Entretanto, el salvadoreño se prepara para participar en diversos encuentros internacionales en Madrid y otras ciudades europeas con el objetivo de relatar su experiencia en el sistema carcelario y migratorio. «El Gobierno no decide dónde continúa mi historia; mi familia y yo decidimos nuestro futuro», sentenció Ábrego en su primera comparecencia en España, cerrando así el capítulo estadounidense de un caso que ya forma parte de la historia judicial reciente.

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