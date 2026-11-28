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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sociales, veteranos y ex combatientes realizaron una vigilia en San Salvador para exigir la libertad de los miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, detenidos desde hace más de 2 años por supuestos actos terroristas que la FGR no ha logrado comprobar, según detallaron las mismas organizaciones.

Fue en el Redondel José Martí, en San Salvador, donde veteranos y excombatientes del conflicto armado y representantes de organizaciones se sumaron a un acto de solidaridad y ecuménico para pedir la liberación de los veteranos de la Alianza. La vigilia se convirtió en una expresión de unidad y solidaridad entre diferentes sectores de la ciudadanía.

El sacerdote católico Santiago Rodríguez presidió el acto ecuménico y pidió a los participantes solidarizarse y estar en la lucha y pedir a Dios por lograr la libertad de los veteranos.

La Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (ANVEGEFMLN) fue quien promovió la vigilia para exponer públicamente, que, a los veteranos, se les considera “presos políticos”; demandaron el respeto a sus derechos humanos, garantías constitucionales y debido proceso.

Es de recordar que los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos, así como el comunicador comunitario, Luis Menjívar, están detenidos desde mayo de 2024 acusados por presuntos actos terroristas; sin embargo, la FGR no ha logrado probar esas acusaciones.

La audiencia única se suspendió en dos ocasiones: la primera en agosto y la segunda en septiembre de este año, alegando la falta de conexión por parte de Centros Penales y las citas médicas de los procesados y se reprogramó hasta marzo de 2027, justo después de las elecciones generales en el país. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador no indicó la razón de trasladar la audiencia hasta esa fecha.

A esta jornada de solidaridad se incorporaron pastores religiosos, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), integrada por más de 50 organizaciones sindicales y del sector salud, además de otras organizaciones sociales y populares.

“Como COFAPPES nos solidarizamos porque ya van a cumplir casi tres años de estar encarcelados. No hay voluntad de entrar a discutir la situación formalmente por parte del Estado, ya que en agosto hubo una audiencia, luego se retrasó para septiembre, donde la excusa fue una falla técnica que por el internet no se podía realizar, lo cual es poco creíble, y luego han pasado la audiencia hasta para marzo del año 2027. A esa fecha van a ser 34 meses de estar en la cárcel y no haber tenido una audiencia”, lamentó Lourdes Palacios, de Cofappes.

La representante aseguró que no hay pruebas y fundamentación por parte de la fiscalía para el caso y que la dilatación se debe a razones políticas para extender la audiencia hasta el próximo año; “porque va a ser hasta después de las elecciones que no sabemos qué es lo que pueda pasar», enfatizó Palacios.

Silvia Montalvo, hija del firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo, también procesado, señaló que su padre estuvo al borde la muerte cuando estuvo recluido en la cárcel; salió con medidas sustitutivas debido a problemas en su salud.

“Si mi padre no hubiera estado al borde de la muerte, no lo dejarían salir con medidas sustitutivas. Es responsabilidad del Estado salvadoreño la situación tan grave que mi padre tiene en este momento de salud. Hace muy poco tuvo una hospitalización que fue bastante complicada”, destacó Silvia Montalvo en la vigilia.

A juicio de la familiar, la salud de su padre se ha ido deteriorando de manera significativa; sin embargo, tiene la misma energía, visión y ganas de seguir con el pueblo.

Según consideró Silvia Montalvo, los veteranos de la Alianza se encuentran detenidos desde hace más de 2 años “por un capricho”. Recientemente, el abogado de dos de los veteranos, Rafael Garciaguirre presentó al Tribunal un escrito donde solicita la reconsideración de la fecha de audiencia por motivo de salud de los procesados y por las razones jurídicas, ya que, al desarrollo de la audiencia, los veteranos pasarían casi tres años en prisión sin ser vencidos en audiencia.

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