Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, presentó el Presupuesto del Órgano Judicial para 2027 en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, el cual sería de $369,244,035, mismo presupuesto que el aprobado para 2026.

Del total de fondos, $234,279,690.06, equivalentes al 63.4 % del presupuesto, se destinarán al funcionamiento de las diferentes dependencias judiciales y tribunales, con el propósito de garantizar la atención de los casos y la prestación de los servicios de administración de justicia a la población.

De los $234 millones, $220,112,375 corresponden al funcionamiento de tribunales y centros judiciales integrados, mientras que el resto, es decir, los $14,167,315 se orientarán a la administración de justicia en las salas.

El funcionario judicial detalló que otros $62,154,990 se asignarían al área de Administración y Finanzas y $33,991,455 a la administración de asuntos jurídicos. También, se contemplan $16,226,560 para peritajes del Instituto de Medicina Legal.

Henry Mejía agregó que la institución para 2027, se enfocaría en la modernización de los procesos digitales. Para ello se desarrollarían proyectos de justicia digital, como la Ventanilla Judicial Electrónica, la firma electrónica, la digitalización de documentos y el Expediente Judicial Electrónico.

El magistrado presidente señaló que, para el próximo año, se busca incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) para apoyar las labores judiciales y los peritajes del Instituto de Medicina Legal, así como fortalecer las plataformas de consulta de jurisprudencia. La propuesta incluye mejorar los Centros de Atención al Usuario (CAU) mediante equipos automatizados y un sistema de citas en línea que facilite a la población programar sus visitas.

En la instancia legislativa, el gerente general de la Corte Suprema de Justicia, Julio Alberto Chávez, explicó que para el pago de personal se destinarán $263,496,315, que cubrirán salarios, contribuciones patronales, indemnizaciones y la Quincena 25 de los empleados de la institución, la cual es una ley de la República desde el año pasado.

Los recursos asignados a la CSJ, también se utilizaría para el funcionamiento de las dependencias judiciales, mediante la compra de bienes y servicios, como limpieza, internet, energía eléctrica, vigilancia, combustible y suministros para el Instituto de Medicina Legal, se informó que para este rubro se contemplan $70,064,815.

Mientras que para la compra de mobiliario, vehículos, equipo médico, herramientas de laboratorio y otros activos, la Corte contempla la asignación de $15,657,785. También, se prevé una inversión de $3 millones para proyectos de infraestructura que ya están contratados, entre ellos el estacionamiento del edificio de oficinas administrativas y jurídicas de la Corte y la construcción del Centro Judicial de San Martín.

La institución destinará $16,729,420 a gastos financieros y otros compromisos, y $295,700 al pago de un préstamo relacionado con el equipamiento e instalación de un laboratorio de huella genética para el Instituto de Medicina Legal.

En cuanto, al trabajo realizado en este año; las autoridades judiciales informaron que durante este año, la entidad judicial, impulsó acciones para fortalecer la eficiencia administrativa, modernizar los servicios judiciales y mejorar la atención a los usuarios. Entre los resultados destaca la generación de $554,911.24 en ingresos para el Fondo General de la Nación, provenientes de la subasta de vehículos en desuso y los servicios notariales.

La institución avanzó en la transformación digital con la implementación de una plataforma para solicitar testimonios, que permite realizar en línea el 90 % de los trámites, y la entrega digital de 9,381 libros de protocolo, además del registro de 15,290 testamentos y donaciones revocables.

Mientras que en materia administrativa y de fortalecimiento institucional se adquirieron 126 vehículos para las áreas jurisdiccionales y administrativas. Se obtuvo la certificación internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno y se reorganizaron 13 sedes judiciales mediante la instauración de la competencia criminal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...