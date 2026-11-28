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Saúl Mendez

Colaborador

Más de medio millar de familias campesinas e indígenas del municipio de Conchagua, en el departamento de La Unión Sur, se declararon en estado de alerta pública frente al avance del megaproyecto turístico e inmobiliario de ultralujo denominado «The Estate Resort & Residences Playa Secreta».

A través de un pronunciamiento oficial difundido este viernes 27 de noviembre, la seccional La Criba del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunció que la iniciativa pone en peligro inminente sus territorios históricos, el acceso al agua y la soberanía alimentaria de seis comunidades costeras.

De acuerdo con la denuncia comunitaria, el complejo —impulsado por la firma internacional The Estate by sbe, en la cual figura como principal socio accionista el cantante estadounidense Marc Anthony junto a capitales extranjeros y locales— proyecta intervenir una extensión superior a las 400 hectáreas de litoral, bosque nativo y cordillera volcánica. El diseño contempla la edificación de cerca de 500 residencias exclusivas, un hotel de hiperlujo, campos de golf y una marina con capacidad para superyates.

Los habitantes advierten que la ejecución de estas obras amenaza directamente la permanencia de más de 500 familias asentadas en las comunidades de Milagro de Dios, La Criba, Las Posas, La Hacienda, Punta Chiquirín y Playitas. Según exponen los voceros locales, el desarrollo inmobiliario vulnera la seguridad jurídica sobre sus tierras y abre la puerta a procesos de desplazamiento forzado, además de restringir el acceso público mediante la privatización de playas y bienes comunes esenciales para su subsistencia.

Turistificación y encarecimiento

En su comunicado, MILPA señala que el oriente salvadoreño atraviesa un acelerado proceso de «turistificación» que convierte tierras de cultivo y espacios de vida comunitaria en mercancías destinadas al consumo de élites internacionales. Este fenómeno, aseguran, ya comienza a traducirse en un encarecimiento desmedido del costo de la vida y del valor de la tierra, acompañado de precarización laboral y pérdida de identidad cultural para quienes han habitado y resguardado históricamente la zona.

«La construcción de marinas y campos de golf conlleva la destrucción de ecosistemas costeros y bosques nativos, así como el acaparamiento y contaminación de nuestras fuentes de agua en una zona de alta fragilidad ecológica y escasez hídrica», subraya el documento dirigido a la opinión pública nacional e internacional y a organismos de derechos humanos.

Asimismo, las comunidades indígenas y campesinas denuncian que el proyecto avanza sin haberse sometido a un proceso transparente de consulta previa, libre e informada, un derecho colectivo respaldado por estándares internacionales para pueblos originarios y poblaciones directamente impactadas por obras de gran envergadura.

Cuestionamientos por concierto en San Miguel

La denuncia adquiere particular relevancia en la antesala de la presentación gratuita que el artista Marc Anthony tiene programada para este sábado 28 de noviembre en el marco del Carnaval de San Miguel. Para las organizaciones territoriales de La Unión Sur, el espectáculo masivo responde a una estrategia de relaciones públicas orientada a «lavar imagen y distraer a la población».

Según los denunciantes, el evento busca invisibilizar las repercusiones sociales, económicas y ambientales que las inversiones inmobiliarias vinculadas al intérprete representan para las familias del oriente del país. «Ni espectáculos ni conciertos nos harán olvidar el despojo de nuestros territorios», sentenciaron las comunidades en su pronunciamiento.

Exigencias al Estado y a los desarrolladores

Ante este escenario, MILPA y los pobladores de Conchagua formularon un llamado urgente al Estado salvadoreño y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que suspendan cualquier trámite, evaluación o aprobación de permisos ambientales y de construcción relacionados con el complejo Playa Secreta, mientras no se garantice el respeto irrestricto a los derechos territoriales e hídricos de las seis localidades afectadas.

De igual manera, exhortaron a la firma The Estate by sbe, a sus socios locales y a Marc Anthony a desistir de impulsar un modelo turístico que derive en la expulsión de cientos de hogares y la privatización del litoral. Finalmente, pidieron a las organizaciones ambientalistas, entidades defensoras de derechos humanos y medios de comunicación mantenerse vigilantes y acompañar la defensa del territorio en el oriente salvadoreño.

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