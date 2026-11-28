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Sara Monroe

Colaboradora

Un grupo de exempleados del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y trabajadores de la Alcaldía de San Salvador exigió a las autoridades municipales el cumplimiento de los compromisos relacionados con el pago de sus indemnizaciones por retiro voluntario, una prestación que, según afirmaron, permanece pendiente pese a que el proceso fue aprobado mediante un decreto municipal.

Los afectados llegaron el jueves a las instalaciones de la municipalidad para conocer los avances de las gestiones y solicitar una respuesta concreta sobre la fecha en que recibirán las compensaciones económicas que les corresponden por sus años de servicio.

Mario Antonio Sibrián, quien se desempeñó como comandante primero del CAM, explicó que más de 120 trabajadores se acogieron al decreto de retiro voluntario aprobado por el Concejo Municipal de San Salvador. Sin embargo, aseguró que, hasta el momento, los exempleados que integran el grupo que realizó las gestiones no han recibido el pago de sus indemnizaciones.

Sibrián señaló que el decreto municipal establecía el 30 de septiembre de 2025 como fecha límite para acogerse al retiro voluntario, mientras que las renuncias tendrían efecto a partir del 1 de enero de 2026. Bajo esas condiciones, los trabajadores decidieron concluir su relación laboral con la municipalidad, confiando en que recibirían las compensaciones económicas correspondientes.

Esperan respuesta de Tesorería Municipal

El representante de los exempleados informó que, antes de presentarse a la alcaldía, habían realizado diferentes gestiones para solicitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Entre ellas, mencionó el envío de notas y oficios dirigidos al alcalde municipal, documentos que fueron respaldados con las firmas de los trabajadores afectados.

También acudieron al Ministerio de Trabajo para exponer la situación y solicitar que se tome en cuenta la necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en el proceso de retiro voluntario.

Durante la reciente visita, los exempleados fueron recibidos por personal de la Tesorería Municipal, instancia que les comunicó que tendrán una respuesta sobre su situación el próximo 1 de diciembre, en horas de la mañana.

Aunque valoraron que se les haya recibido, insistieron en que necesitan una solución definitiva, debido a que ha transcurrido un periodo considerable desde que dejaron sus puestos de trabajo sin que se concrete el pago de las indemnizaciones.

«Nos han dicho que nos van a dar respuesta de cómo está nuestro caso el próximo 1 de diciembre», manifestó Sibrián, quien expresó que esperan voluntad de las autoridades municipales para resolver la situación.

El exempleado sostuvo que su reclamo no responde a una solicitud extraordinaria ni a una petición de ayuda económica, sino al cumplimiento de un compromiso adquirido mediante un decreto aprobado por el propio Concejo Municipal.

Un compromiso incorporado al presupuesto de 2026

Uno de los principales motivos de preocupación para los trabajadores es que, según explicaron, las autoridades municipales habían establecido que los recursos para cancelar las indemnizaciones serían contemplados en el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 2026.

Sibrián afirmó que esta disposición generó expectativas entre quienes decidieron acogerse al retiro voluntario, pues consideraban que el pago se realizaría dentro del periodo establecido.

Sin embargo, al aproximarse el cierre del año, los exempleados continúan sin recibir las cantidades que les corresponden, situación que ha incrementado la incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos municipales.

En cuanto al monto global de las indemnizaciones, el vocero explicó que las cantidades varían dependiendo de los años de servicio y las condiciones particulares de cada trabajador. No obstante, recordó que, en una primera estimación, se les informó que el desembolso para los más de 120 exempleados podría superar el medio millón de dólares y acercarse a los 600 mil dólares.

El representante aclaró que no cuentan con información actualizada sobre la situación de otros trabajadores que también se acogieron al decreto, pero aseguró que, entre los integrantes del grupo que realizó las gestiones, ninguno ha recibido la compensación económica.

Los exempleados afirmaron que conservan los documentos que respaldan su incorporación al retiro voluntario, así como los registros de las cantidades que les corresponden individualmente y el decreto municipal que estableció las condiciones del proceso.

Treinta años de servicio y proyectos familiares afectados

La falta de pago también ha tenido consecuencias en los planes personales y familiares de los trabajadores, quienes aseguraron que tomaron la decisión de retirarse después de largos años de servicio y con la expectativa de contar con los recursos de sus indemnizaciones.

José Abelardo Pérez Cruz, quien se desempeñó como inspector, explicó que cada uno de los exempleados tenía proyectos personales que esperaba concretar con la compensación económica. Sin embargo, la falta de pago ha impedido que puedan desarrollar esos planes.

«Todos estábamos siempre con ese pensamiento de recibir la compensación económica por el retiro voluntario y, de hecho, cada quien tenía ya sus proyecciones personales», expresó Pérez Cruz.

El exempleado manifestó que la situación genera preocupación, porque las personas que se acogieron al beneficio organizaron sus decisiones económicas y familiares tomando en cuenta que recibirían el dinero correspondiente a sus años de trabajo.

Entre los afectados hay exempleados que acumularon entre 30 y 35 años de servicio en la municipalidad. Algunos ocuparon cargos de responsabilidad dentro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y decidieron acogerse al retiro voluntario después de décadas de trabajo.

Pérez Cruz recordó que los trabajadores también participaron en actividades municipales importantes, entre ellas los esfuerzos de revitalización del Centro Histórico de San Salvador.

Por ello, hizo un llamado al alcalde y al Concejo Municipal para que tomen en consideración la trayectoria laboral de quienes contribuyeron al funcionamiento de la institución y ahora esperan que se cumpla el compromiso de pagarles sus indemnizaciones.

«No es un regalo que estamos pidiendo, es algo que nos corresponde por ley, que lo ganamos en 30, 34, 35 años de servicio», enfatizó.

A la espera de una solución

Los exempleados señalaron que continuarán pendientes de la respuesta que les ofreció la Tesorería Municipal para el 1 de diciembre. Su expectativa es que la reunión permita conocer el estado de los procedimientos administrativos y, principalmente, establecer una fecha concreta para recibir los pagos.

El grupo que acudió a la alcaldía está integrado por diez personas, aunque señalaron que falta un compañero que no pudo estar presente. La representación explicó que su demanda también busca visibilizar la situación de otros trabajadores que se acogieron al mismo decreto y que podrían enfrentar condiciones similares.

Los exempleados insistieron en que cumplieron con los procedimientos establecidos por la municipalidad cuando solicitaron el retiro voluntario y que, por tanto, esperan reciprocidad de las autoridades en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

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