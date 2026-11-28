Kilmar Ábrego, símbolo de la lucha por el debido proceso frente al autoritarismo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La libertad de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue deportado por el Gobierno de Donald Trump a El Salvador y permaneció detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), representa una derrota para las políticas migratorias que criminalizan a las personas por su condición de migrantes y, al mismo tiempo, evidencia las contradicciones de un sistema que reclama respeto a la justicia mientras cuestiona las garantías judiciales de otros países.

Así lo analizaron Marvin Aguilar y Franklin Martínez durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, donde abordaron las implicaciones políticas y jurídicas del caso de Ábrego, quien finalmente logró salir de Estados Unidos rumbo a España, después de una prolongada batalla legal para evitar que fuera deportado a Liberia, en África.

El caso del salvadoreño adquirió relevancia internacional luego de que fuera detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a recoger a su hijo de cinco años, un niño con autismo y que no es verbal. Posteriormente, fue deportado a El Salvador, pese a que existía una orden judicial de protección que impedía su expulsión.

Una batalla contra la deportación

Según el testimonio difundido por sus representantes legales, Ábrego fue trasladado al CECOT, donde permaneció incomunicado y sin conocer la dimensión de las gestiones que se realizaban para conseguir su liberación. Su situación comenzó a cambiar cuando un senador estadounidense logró visitarlo y le informó que existía una movilización política, jurídica y social en su defensa.

Posteriormente, fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar acusaciones criminales que sus abogados cuestionaron. En ese proceso, según explicó su defensa, las autoridades migratorias le plantearon la posibilidad de declararse culpable y aceptar una salida del país, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, sería deportado.

La administración estadounidense también habría intentado enviarlo a distintos países africanos, entre ellos Liberia, destino que sus abogados buscaron impedir durante más de un año.

Finalmente, Ábrego salió de Estados Unidos sin esposas ni restricciones, con destino a España. En un mensaje público manifestó sentirse libre y aseguró que, después de todo lo vivido, él y su familia decidirán dónde continuará su historia.

Su defensa sostiene que existe una vía legal para que pueda regresar a Estados Unidos como residente permanente, mediante los procedimientos migratorios correspondientes y la obtención de determinados perdones. Sin embargo, ese eventual retorno dependerá de decisiones administrativas y judiciales posteriores.

El debido proceso, en el centro del debate

Para Marvin Aguilar, uno de los aspectos más relevantes del caso es la importancia que adquirió el debido proceso en Estados Unidos, una garantía que, a su juicio, en El Salvador se encuentra anulado en la práctica.

Aguilar señaló que el caso permite contrastar las exigencias de respeto a las decisiones judiciales con situaciones que enfrentan personas detenidas bajo el régimen de excepción salvadoreño.

Mencionó las capturas sin explicaciones suficientes, los cambios en las acusaciones, las dificultades para acceder a abogados, las restricciones a las visitas familiares y la falta de atención médica oportuna como situaciones que evidencian el deterioro de las garantías fundamentales.

También cuestionó que personas detenidas puedan ser presionadas para aceptar procedimientos abreviados y reconocer determinados delitos, con el propósito de obtener beneficios procesales, mientras quedan sin esclarecer las circunstancias de su captura o las acusaciones iniciales.

En su análisis, el caso de Ábrego demuestra que el respeto al debido proceso no debería depender de la nacionalidad, condición migratoria o posición política de una persona.

El analista recordó que el salvadoreño tenía un proceso de asilo en Estados Unidos y vínculos familiares con una ciudadana estadounidense, además de un hijo nacido en ese país. Pese a ello, fue deportado y trasladado al sistema penitenciario salvadoreño.

La intervención judicial estadounidense terminó colocando el caso en el centro de una discusión sobre los límites del poder ejecutivo y la obligación de respetar las resoluciones de los tribunales.

Contradicciones del Gobierno salvadoreño

Aguilar también cuestionó la posición del presidente Nayib Bukele frente al caso, particularmente cuando, durante su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, se abordó la situación de Ábrego.

En esa ocasión, Bukele sostuvo que no podía liberarlo porque se trataba de un pandillero. Sin embargo, Aguilar consideró que esa respuesta evidenció una confusión sobre las competencias de los órganos del Estado, pues la libertad de una persona detenida debe resolverse mediante los procedimientos judiciales.

Además, cuestionó que no se haya explicado suficientemente por qué Ábrego permaneció detenido en El Salvador, si no existía un proceso penal en su contra en el país.

El analista sostuvo que el caso también expuso una contradicción institucional: mientras el Gobierno salvadoreño proyecta internacionalmente su modelo de seguridad como referente, las garantías judiciales y el cumplimiento de las órdenes de libertad continúan siendo motivo de preocupación.

Una señal para los migrantes

Por su parte, Franklin Martínez consideró que la salida de Ábrego debe ser motivo de celebración para la sociedad salvadoreña, porque se trata de un compatriota que enfrentó a estructuras de poder y consiguió defender sus derechos.

Martínez comparó su situación con la de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, a quien identificó como un símbolo de resistencia frente a lo que calificó como una deriva autoritaria en El Salvador.

A su juicio, ambos casos representan una disputa entre el ejercicio del poder sin controles y la defensa de principios fundamentales como la justicia, la transparencia y el respeto a la dignidad humana.

También cuestionó las políticas que criminalizan a los migrantes por su apariencia física, idioma o procedencia latinoamericana, una visión que, sostuvo, termina deshumanizando a millones de personas que contribuyen a la sociedad estadounidense.

El caso de Ábrego, añadió, debería llevar a reflexionar sobre la situación de los millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos y que pueden resultar afectados por políticas migratorias discriminatorias.

Ruth López y las garantías pendientes

Martínez vinculó el desenlace del caso Ábrego con la situación de Ruth López, quien permanece detenida y cuya situación judicial, según señaló, continúa generando cuestionamientos.

El analista recordó los aplazamientos de audiencias y expresó preocupación por los problemas de salud que se han conocido sobre la abogada, al considerar que la prolongación de su encarcelamiento representa un riesgo para sus derechos fundamentales.

Asimismo, mencionó el caso de Geovanni Aguirre, quien, según lo expuesto durante el programa, cuenta con cinco órdenes judiciales de libertad que no se han materializado.

Para Martínez, estas situaciones reflejan un problema estructural: cuando las resoluciones judiciales no se cumplen, se debilita la institucionalidad y se coloca a las personas detenidas en una situación de indefensión.

El caso de Kilmar Ábrego, concluyeron los participantes, trasciende su situación migratoria individual. Su desenlace plantea una discusión sobre el respeto a la justicia, la dignidad humana y los límites del poder estatal.

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