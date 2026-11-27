Amnistía Internacional reitera llamado de hacer público el acuerdo que permite operativo de la FAES en Haití

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Amnistía Internacional volvió a reiterar el llamado a que se hiciera público el convenio entre el Gobierno salvadoreño y Haití que ampara el despliegue de la tropa salvadoreña en la isla.

La petición de Amnistía Internacional se hizo en respuesta a una declaración del primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, quien en redes sociales se pronunció a una publicación de Amnistía Internacional.

Alix Didier recordó que desde hace años, grupos armados han tomado gran parte del país como “rehén”, donde imponen a millones de haitianos a “un terror cotidiano”, a través de masacres, secuestros, violaciones, asesinatos, desplazamientos forzados, incendios y ataques contra las instituciones públicas”.

Es de contextualizar que a finales de septiembre de este año la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria para la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití. El 18 de octubre, la FAES informó que cuatro aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II desplegada en Haití fueron emboscados por presuntos grupos criminales mientras regresaban a su campamento a bordo de un vehículo. Para su rescate, el GOES envió 2 mil soldados a Haití. Sin embargo, el acuerdo no se hizo público ni en El Salvador; el vicepresidente de la República, Félix Ulloa dijo que no lo harían público, esto luego que Amnistía Internacional mostrara preocupación ante el operativo de El Salvador en Haití y cuestionó su alcance.

“El acuerdo entre Haití y El Salvador debe considerarse en el contexto de la urgencia de seguridad nacional. El respeto a los derechos humanos y la transparencia deben acompañar cualquier operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a recuperar su libertad”, dijo Alix Didier en respuesta a AI que pedía el respeto a los DDHH en Haití y transparentar el acuerdo entre ambas nacionales.

Tras la declaración del primer ministro, Amnistía Internacional agradeció la respuesta y exhortó a la vez a hacer público el acuerdo de cooperación bilateral firmado con El Salvador.

“Compartimos su convicción sobre la importancia de la seguridad, los derechos humanos y la transparencia. Como usted bien sabe, hemos documentado y condenado en múltiples ocasiones las graves violaciones cometidas por las pandillas armadas contra las niñas y los niños”, dijo AI.

La organización enfatizó que comparten la aspiración de la población haitiana en el sentido de vivir en libertad y a salvo de las bandas criminales. Amnistía Internacional ha solicitado en reiteradas ocasiones al Estado haitiano y a la comunidad internacional que trabajen con “determinación” para alcanzar este objetivo, “incluido el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, siempre que este sea proporcional y necesario para proteger la vida y la integridad física de la población”.

Amnistía Internacional sostuvo que toda cooperación internacional en materia de seguridad debe incluir garantías efectivas destinadas a prevenir las violaciones de los derechos humanos.

Enfatizó que la transparencia de las operaciones de seguridad, incluida la utilización de drones, la participación de la sociedad civil, el acceso a la justicia y el fin de la impunidad son condiciones indispensables para garantizar una seguridad duradera.

Ante ello, AI instó nuevamente a hacer público el acuerdo firmado con El Salvador y a garantizar que todas las operaciones de seguridad respeten el derecho internacional en materia de derechos humanos.

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