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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Economía (MINEC) explicó su presupuesto para 2027, el cual sería de $134 millones, un aumento de $70 millones respecto al Presupuesto aprobado en 2026.

El MINEC tendrá una asignación presupuestaria por $134,263,103; para 2026 se les asignaron $64,541,926, un aumento de $70 millones. La titular de esa cartera de Estado, María Luisa Hayem, explicó en la Comisión de Hacienda que las instituciones adscritas, entre ellas Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), dispondrían de $86,937,187 (64.8 %); para inversión se utilizarían $38,541,110 (28.7 %) y a la Secretaría de Estado se le asignaría $8,784,806 (6.5 %).

La funcionaria afirmó que la institución trabajará con la Secretaría Económica Centroamericana, con el fin de facilitar el comercio, hacer más competitivas a las empresas, incrementar incentivos para atraer a inversionistas, lo que se traduciría en el establecimiento de más empresas y creación de fuentes de empleo.

Asimismo, destacó que se le dará impulso al uso de la tecnología para que más salvadoreños accedan a empleos con mayores salarios; para tecnificar los emprendimientos y para que las empresas adopten nuevas tecnologías con el fin de hacerlas más productivas y competitivas.

Hayem explicó que el MINEC trabajará en la creación del Centro de Innovación que promoverá mayor adopción de la tecnología, para que más empresas utilicen herramientas digitales, software e infraestructura tecnológica para multiplicar sus resultados, alcance y eficiencia.

En cuanto al trabajo de las instituciones adscritas, informó que, con la SIGET, trabaja en la construcción de un cable submarino, que empezaría a operar en 2028, para garantizar la conectividad del país con la red global de telecomunicaciones. Además, la Defensoría del Consumidor velará para evitar el incremento injustificado de precios.

Hayem afirmó que se mantendrán los programas de subsidio, entre ellos el de gas propano, la energía y el pasaje al transporte público para evitar que, ante cualquier impacto inflacionario, ocasionado por factores externos, los bolsillos de los salvadoreños estén protegidos.

La titular de Economía aseguró que, en el segundo trimestre de este año, la economía en El Salvador creció 5.1 % y 17 de 19 de sectores económicos registraron números positivos. Los rubros que han mostrado mayor dinamismo son: la construcción, con un crecimiento del 11 %, la atención de la salud humana y la asistencia social, con un 9 % y el suministro de electricidad, con 8 %.

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