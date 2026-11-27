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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

Amnistía Internacional alertó que el sistema de agua potable construido en el cantón La Peña, en Usulután Norte, permanece sin funcionar, pese a que el proyecto inició en marzo de 2023 y representa una inversión de 1.4 millones de dólares. La organización advirtió que las familias de la comunidad continúan sin acceso al servicio y deben recurrir a otras fuentes para abastecerse.

De acuerdo con la organización, durante una visita de campo se constató que varias viviendas cuentan con tuberías y conexiones instaladas; sin embargo, el sistema todavía no opera y las familias desconocen el estado actual de la obra, los plazos para su entrega y si las instituciones estatales han dado seguimiento al proyecto.

La falta de funcionamiento de esta infraestructura obliga a los habitantes a continuar abasteciéndose en cantareras, nacimientos y otras fuentes de agua. En algunos casos, las familias deben recorrer largas distancias o realizar pagos para conseguir el recurso, pese a que el proyecto tenía como objetivo garantizar el suministro de agua potable en sus hogares.

Amnistía Internacional detalló que tampoco existe claridad sobre las razones por las que la obra permanece inconclusa, lo que genera incertidumbre entre las comunidades beneficiarias sobre cuándo podrán contar con el servicio.

La organización también cuestionó la falta de transparencia en el manejo de la inversión pública, particularmente en las obras ejecutadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM), institución encargada de desarrollar proyectos de infraestructura en las comunidades.

AI alertó que no existe suficiente información pública sobre los contratos, costos y criterios utilizados para priorizar las obras, situación que dificulta conocer cómo se administran los recursos estatales y evaluar el impacto de las inversiones en las comunidades.

Esto pese a que en julio de 2026, la DOM presentó el proyecto como una obra concluida y en funcionamiento, que beneficiaría a más de 2 600 habitantes del cantón La Peña, en el distrito de Alegría, municipio de Usulután Norte. Según la información institucional, este se convirtió en el tercer sistema de agua potable inaugurado en el departamento y el número 18 a escala nacional.

La institución afirmó que el sistema permitiría abastecer a 586 hogares de los caseríos Los Marroquines, El Centro, La Escuela, Santo Tomás, Los Hernández y Pasaquina. La infraestructura incluye un pozo de 320 metros de profundidad, con un caudal de 75 galones por minuto, perforado en un terreno contiguo a la cancha de fútbol Schonemberg, en la comunidad Argueta.

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