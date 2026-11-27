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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto escuchó al viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Alejandro Domínguez, para que explicara el presupuesto del ramo para 2027.

Para el próximo año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene asignados $189,211,906. Un poco más de $24 millones respecto al aprobado para 2026, el cual fue de $164,954,101, sin contar los refuerzos que se hicieron a lo largo del año.

Según explicó el funcionario, la prioridad del MAG para 2027 está enfocada en la estrategia para la seguridad alimentaria y el Programa Aumento a la Producción.

Domínguez destacó que el presupuesto de su cartera ha crecido con base en los resultados logrados. Para el funcionario, las administraciones anteriores se enfocan únicamente en entregar paquetes agrícolas, sin contar con un verdadero plan de rescate del sector. Sin embargo, el Gobierno actual entrega una tarjeta del bono agrícola con $75 para comprar semillas, fertilizantes e insumos en agroservicios autorizados.

En la actualidad, señaló, existen iniciativas más concretas y algunas de las áreas con mayor inversión van desde el programa de sanidad vegetal, con $14.5 millones, hasta el desarrollo ganadero, con $13.5 millones. Otras asignaciones relevantes son el apoyo a las entidades adscritas ($85.3 millones) y la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento ($60.9 millones).

Según informó, en 2026 y años anteriores, el MAG impulsó el Programa Aumento a la Producción, que agrupa a 140 zonas productoras que cultivan 13 745 manzanas. Estas reúnen a más de 70 000 productores de granos básicos y 1 130 de hortalizas y frutas.

La cartera proyecta cosechar 12 160 000 quintales de maíz y 1 225 000 de frijol para el ciclo 2026-2027. Domínguez enfatizó que, a pesar del fenómeno Súper Niño, el país no ha sufrido desabastecimiento ni especulación. Además, continúa el programa de apoyo a la agricultura de subsistencia, con el cual más de 500 000 familias reciben el bono agrícola.

Como plan de mejora, ya se construyeron 11 estructuras de captación de agua y se tienen identificadas 669 más. Igualmente, se tiene programada la instalación de 374 reservorios.

Otro de los ejes principales del MAG lo representan las dos centrales de abasto —San Salvador y Usulután— y los 61 agromercados, que han generado presuntamente 2 842 empleos directos y más de 11 000 indirectos. Más de 13 millones de personas visitaron los agromercados hasta octubre de 2026.

Finalmente, la promoción de la caficultura figura entre las grandes apuestas de la institución: la cosecha 2025-2026 alcanzó los 964 017 quintales y generó $196,058,325 en exportaciones.

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