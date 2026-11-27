PNC detiene a mujer con 40 paquetes de cigarrillos y $171 mil en efectivo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una mujer fue detenida en San Miguel, luego de encontrársele en su vivienda 40 paquetes de cigarrillos que presuntamente carecían de registro legal y se le decomisaron $171 mil en efectivo.

Fue el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien informó que la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de unidades caninas K9, capturó a Vilma Adali Ramos Martínez durante un allanamiento realizado en su vivienda en el departamento de San Miguel, como parte de las acciones contra delitos relacionados con el lavado de dinero y el contrabando.

Según detalló el funcionario en sus redes sociales, en el procedimiento fueron incautados $171,350 en efectivo, distribuidos en diferentes denominaciones, además de 40 paquetes de cigarrillos que presuntamente carecían de registro legal para su comercialización en el país.

De acuerdo con la información, Martínez será procesada por los delitos de lavado de dinero y activos, así como por contrabando de mercadería. Las investigaciones buscan determinar el origen de los fondos encontrados y su posible vinculación con actividades ilícitas.

En otro caso, en Santa Ana, los equipos de Antinarcóticos de la PNC en Santa Ana, capturaron a: Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y Sofía Acevedo Kaufman, de 21 años, a quienes se les incautó porciones de marihuana, 2 celulares, dinero en efectivo y 1 vehículo. Ambos serán remitidos por posesión y tenencia de drogas.

Homicidio en La Paz

La PNC reportó el miércoles por la tarde, un homicidio en San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Según dijo la corporación policial, la víctima es un hombre que fue herido con arma de fuego. “Nuestros elementos trabajan para ubicar al responsable”, dijo la PNC; sin embargo, al cierre de la nota, no se había informado sobre la detención del responsable.

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