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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El escenario político salvadoreño rumbo a las elecciones de 2027 podría estar marcado por un cambio en el comportamiento de los votantes, especialmente entre los jóvenes y los sectores que han dejado de identificarse con los partidos políticos. El deterioro de las condiciones económicas, el costo de la vida, las dificultades para acceder al empleo y la educación, así como el desencanto con las instituciones, aparecen entre los factores que podrían incidir en las próximas decisiones electorales.

Durante su participación en el programa Encuentro con Julio Villagrán, el docente universitario Vicente Chuchillas y el comunicador Roberto Dubón analizaron las transformaciones que observan en el electorado salvadoreño y señalaron que, a diferencia de los comicios de 2024, para 2027 podría consolidarse un segmento de votantes que no responde necesariamente a una identidad partidaria, sino a la evaluación de sus condiciones de vida.

Dubón explicó que anteriormente predominaban dos grandes grupos: los votantes identificados emocionalmente con el oficialismo y quienes mantenían una posición contraria al Gobierno, vinculada principalmente con los partidos tradicionales de oposición. Sin embargo, afirmó que ahora comienza a observarse un tercer segmento: el votante pragmático.

Este elector, según Dubón, analiza su situación económica familiar, las oportunidades de empleo, el costo de los productos básicos, los servicios públicos y las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. No necesariamente confía en los partidos políticos y tampoco tiene decidido por quién votará.

Un electorado menos identificado con los partidos

Dubón sostuvo que este cambio representa un desafío para todas las fuerzas políticas, debido a que una parte de la población ya no define su voto únicamente por simpatías partidarias o por el respaldo a determinadas figuras.

En ese contexto, destacó la importancia del segmento joven, que comprende a quienes se incorporarán por primera vez al padrón electoral y a quienes todavía forman parte de las generaciones jóvenes. Según los datos mencionados durante el programa, este grupo representa aproximadamente el 47.9 % de la población habilitada para votar.

Para el comunicador, se trata de un sector determinante porque ha crecido en un entorno de comunicación digital, consume información mediante videos cortos y redes sociales y tiene expectativas relacionadas con el empleo, la educación y las oportunidades para construir un proyecto de vida.

Sin embargo, advirtió que las preocupaciones de esta generación no se limitan al consumo de contenidos digitales. También están relacionadas con problemas concretos, como la falta de oportunidades laborales, el costo de la vida y las dificultades para acceder a la educación superior.

Dubón señaló que la situación económica cotidiana tiene un peso creciente en la percepción ciudadana. Explicó que las familias evalúan su capacidad para adquirir alimentos y cubrir sus necesidades básicas, una realidad que puede distanciarse de los indicadores macroeconómicos que presenta el Gobierno.

La juventud comienza a expresar sus propias demandas

Por su parte, Chuchillas consideró significativo que los jóvenes estén mostrando una mayor disposición a expresar posiciones críticas frente a la gestión gubernamental.

Desde su experiencia como docente de la Universidad de El Salvador (UES), afirmó que hace algunos años resultaba más difícil abordar planteamientos críticos sobre el Gobierno con los estudiantes de nuevo ingreso. Ahora, observa que jóvenes de 18, 19 y 20 años llegan a las aulas con opiniones más cuestionadoras sobre la realidad nacional.

A su juicio, esta transformación constituye un indicador del cambio generacional que podría reflejarse en el comportamiento electoral.

El académico también destacó la movilización de jóvenes realizada recientemente en el centro de San Salvador, en la que participaron personas de distintos sectores y organizaciones juveniles. Consideró que esta actividad tiene relevancia porque, a diferencia de otras convocatorias, surgió de iniciativas de los propios jóvenes y abordó temas que no necesariamente ocupan un lugar central en la agenda gubernamental.

Entre las demandas y preocupaciones mencionadas estuvieron las pensiones, las personas detenidas bajo el régimen de excepción, los presos políticos y las condiciones de acceso a la educación superior.

Chuchillas sostuvo que estas expresiones reflejan una juventud que comienza a involucrarse en los asuntos públicos, pero que no necesariamente quiere hacerlo bajo las banderas de los partidos políticos.

Dubón coincidió en que existe una diferencia entre participar políticamente y pertenecer a una organización partidaria. Explicó que muchos jóvenes pueden tener posiciones críticas, identificar los problemas del país y manifestarse públicamente sin sentirse representados por las fuerzas políticas tradicionales ni por el partido oficialista.

El desgaste del oficialismo y la economía familiar

Durante el análisis, ambos invitados señalaron que Nuevas Ideas enfrenta un desgaste político que también se expresa en las críticas dirigidas a sus diputados y alcaldes.

Dubón explicó que, aunque todavía existe un sector que respalda al presidente Nayib Bukele, eso no significa que necesariamente mantenga el mismo nivel de confianza hacia los funcionarios del partido oficialista.

Identificó, además, un tipo de votante que respalda la continuidad del presidente, pero cuestiona el desempeño de los diputados y alcaldes de Nuevas Ideas. Esta percepción, dijo, se refleja en comentarios ciudadanos que expresan apoyo al mandatario, pero demandan cambios en la representación legislativa.

El comunicador atribuyó parte de ese desgaste a las decisiones de los funcionarios, sus intervenciones públicas y las promesas que no han satisfecho las expectativas de la población.

Chuchillas agregó que el discurso gubernamental basado en señalar a los partidos que gobernaron anteriormente podría estar perdiendo efectividad, debido a que algunas de las críticas que antes se dirigían a esas fuerzas políticas, como la corrupción, el nepotismo y el distanciamiento de los sectores sociales, ahora también son planteadas contra el actual Gobierno.

A esto se suma, según el académico, la dificultad de la población para percibir mejoras económicas en su vida cotidiana. Consideró que los indicadores de crecimiento en sectores como construcción y turismo no necesariamente representan una recuperación generalizada para las familias.

Seis perfiles de votantes para 2027

Dubón planteó que el panorama electoral puede analizarse a partir de seis perfiles: el votante de continuidad, que respalda al presidente, pero cuestiona a otros funcionarios; el votante económico, preocupado por sus ingresos y el costo de la vida; el joven digital, que consume información en redes sociales y demanda oportunidades; el votante comunitario, que evalúa problemas de su territorio, como calles, transporte, iluminación y recolección de desechos; el votante crítico, interesado en la transparencia, la corrupción y la concentración del poder; y el votante desencantado, que ha perdido confianza en las opciones políticas existentes.

A criterio del comunicador, este último grupo representa un fenómeno importante porque el descontento con el oficialismo todavía no se traduce necesariamente en un crecimiento de las fuerzas opositoras.

Chuchillas advirtió también sobre la utilización electoral del tema de la seguridad y del despliegue de tropas salvadoreñas en Haití. Consideró que el Gobierno busca recuperar la conexión emocional con la población mediante el recuerdo de la violencia que afectaba al país antes de la llegada de Bukele, mientras quedan relegadas demandas relacionadas con educación, empleo, recreación y oportunidades para la juventud.

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