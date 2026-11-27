Feijóo busca a Sevilla en su cierre de campaña para poder llegar al Ejecutivo este 29N

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Sevilla, España fue el lugar que Alberto Núñez Feijóo buscó para su cierre de campaña nacional, este viernes 27 de noviembre. El candidato a jefe del Ejecutivo por parte del derechista Partido Popular se concentró frente a más de 3,000 personas en el Pabellón de la Navegación, ubicado a la orilla del río Guadalquivir, cerca de las 19:00 horas, una hora después de que la ciudad de la cerámica hiciera el alumbrado navideño.

La ciudad andaluza, en este periodo electoral, se vuelve la provincia española más significa, ya que el PP nunca ha logrado vencer al PSOE en unas elecciones de esta magnitud, por lo que Feijóo ha hecho su último intento con los sevillano para que este próximo domingo 29 de noviembre lo puedan llevar al Palacio de la Moncloa.

«Yo pido el voto, para que los pensionistas dejen de ser rehenes del gobierno en turno, yo pido el voto para que las fronteras de España las controle España, yo pido el voto en memoria de los Guardias Civiles asesinados por las mafias, yo pido el voto para trabajar mano a mano con a Andalucía», solicitó el candidato del PP.



Feijóo, señaló que el PSOE pide el voto con miedo, que pide el voto con una estrategia de avestruz, «caminando con la cabeza bajo Tierra».

Al acto político han asistido, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, junto a consejeros , como; Patricia del Pozo, Antonio Sanz, Carolina España, Rocío Blanco. Asimismo, José Luis Sanz, alcalde de Sevilla y directores de distintos Distritos del Ayuntamiento, quienes convocaron a los habitantes sobre las 18:00 horas frente al Parlamento de Andalucía, y así dirigirse al Pabellón de la Navegación para apoyar al candidato del PP.

Moreno, expresó que Alberto tiene un compromiso con todo los españoles, lo que representa una total sensibilidad y sintonía, que logra comprender y entender al pueblo andaluz.

«La esperanza de casi 9 millones de españoles andaluces, es Alberto Núñez Feijóo, presidente de España, implicarme en estás elecciones, es mi obligación y responsabilidad en beneficio de este gran proyecto, yo me he implicado a fondo, por la razón de que nuestros hijos merecen un futuro mejor, y con estás elecciones transcienden al Partido Popula», exaltó Moreno.

Feijóo, quien ha propugnado un cambio para el territorio español, se ancló ante Málaga el pasado 8 de noviembre, en un acto de precampaña, lugar dónde el PP tiene un margen de ventaja en votantes.

«Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo a ganar, sino a gobernar, elegí a Sevilla, para terminar la campaña, porque esta tierra ya sabe lo que es el cambio, esta tierra ha descubierto que nadie está obligado a votar a quien ha votado antes, el cambio es una oportunidad», reiteró Feijóo, mientras los presentes le han aplaudido.

Juan Manuel Moreno, tiene la esperanza en que Andalucía, le de la victoria al Partido Popular este 29N como lo hizo con él, como presidente de la J.A. Para él, ya es tiempo que exista una alternancia en Sevilla. Hay que recordar que a casi más de medio siglo el PSOE ha liderado las generales.

En esta elección se espera que la provincia sevillana, estaría sumando 12 escaños a la futura conformación del Congreso de los Diputados.

En 2023, el partido socialista logró un total de 387.760 votos, lo que le otorgó cinco escaños, mientras que el PP obtuvo la participación de 353.663 volantes, y como resultado tuvi cuatro diputados.

En este cierre de campaña los populares arroparon al candidato a la Presidencia del Gobierno español, entregando mantas y distintivos con colores alusivos al partido a los asistentes, con el fin de visibilizar la actividad que se llevó a cabo en un espacio al aire libre.

Espacio donde los más de 3,000 afiliados al partido escucharon las principales propuestas del candidato del PP, entre ellas; el tema de la vivienda, la inmigración, y sin faltar la fiscalidad; propuestas que forman parte de las 249 medidas, que contemplan las 82 páginas de su programa, las cuales van subrayadas con el lema «Reconstrucción nacional».

Igualmente, Feijóo ha sido claro en recordar que de llegar al Ejecutivo revisará el tema del transporte ferroviario, con el fin de garantizar la seguridad.

Tachó, al Gobierno en turno porqué no revisó, el sistema ferroviario después de la primera tragedia ocurrida en Andamuz. Para el PP es imposible olvidar a todos los que han fallecido en los accidentes de trenes, ya que estos actos se pudieron evitar.

Este 28 de noviembre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Viva, sostuvo un encuentro con el alcalde de Sevilla y Juan Bravo, miembro activo del Partido Popular, a lo que él, expresó que Pedro Sánchez, no le ha dado la importancia que merece al tema de la invasión ocurrida en Ceuta.

Vivas, sostuvo que el jefe del Ejecutivo no ha visto la protección de la integridad territorial y soberanía, lo que deja entre juicio lo que indica el artículo 2 de la Constitución española. Frente a un «abandono», y «engaño», permanentemente, Vivas expuso que Alberto Núñez Feijóo es el único candidato a la Presidencia del Gobierno quién ha expresado una alternativa de llegar a ganar las generales.

«Ceuta significa dedicación, interés, compromiso para que esto no vuelva a ocurrir, compromiso para proteger nuestra frontera y proteger nuestra soberanía», indicó mientras, el Alcalde de Sevilla y Bravo le acompañaban.

Entre el 30 y 31 de julio, Ceuta fue invadida por cerca de 120,00 personas provenientes de Marruecos, en una operación diseñada, preparada y organizada, según, consideración por parte de Vivas, del otro lado de la frontera, con la intención de perjudicar la integridad territorial y soberana de Ceuta, misma que dejó un saldo de 141 víctimas mortales.

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