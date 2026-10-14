La Azulita conquista el Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 

Redacción Deportes

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La Azulita Sub-16 se coronó campeona del Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 2026 luego de vencer en la ronda de penales a Panamá.

Sobre los 29′, apareció José Alvarenga, el arquero del Inter Tecla, para sostener al equipo, con el penalti atajado a Panamá que le dió más esperanzas al combinado.

Sin embargo, el cuadro salvadoreño se fue bajo el marcador al descanso, con el 0-1 que le impusieron los canaleros.

A los 65′ llegó el grito de gol que todo el estadio Las Delicias estaba esperando, el 1-1 del empate que convirtió Isaac Kofi desde los once metros, para darle una oportunidad al equipo dirigido por Héctor Cárdenas.

Previo al final de los 90 minutos, El Salvador tuvo la oportunidad de sentenciar el título desde los once metros, tras un error de Panamá que lo condeno a penal, pero a pesar de no encontrar el segundo a su favor el encuentro se resolvió en la tanda de penales.

Desde los once metros, la Azulita se convirtió en campeona del Torneo UNCAF tras vencer 5-3 en penales a Panamá, alegría para el fútbol salvadoreño que ve una generación cargada de pasión al vestir la azul y blanco.