El Presupuesto de 2027 en cápsulas

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César Villalona

1. Es menor en $315 millones al de 2024, cuando se firmó el acuerdo con el FMI. Y como el dinero perdió valor debido a la inflación, la disminución real es mayor.

2. Al Ministerio de Salud se le recortan $36 millones, a pesar del deterioro de los servicios públicos y de la escasez de medicamentos.

3. Se les recortan $80 millones a 29 hospitales y $56 millones al primer nivel de atención. En contraste, se le aumentarán $44 millones a la aplicación digital Doctor SV, administrada por una empresa que se ganará $30 millones.

4. Al Ministerio de Obras Públicas se le reducen $81 millones. Esa reducción afectará la inversión en infraestructura vial y obras de conservación.

5. Al Ministerio de Agricultura se le recortan $38 millones, a pesar de la crisis que enfrenta el agro nacional.

6. Al Ministerio de Vivienda le mantienen el mismo presupuesto de $13.6 millones, insuficientes para construir siquiera 100 casas. Esto ocurre a pesar de que el déficit habitacional del país supera las 400,000 viviendas.

7. El Ministerio de Defensa tendrá un incremento de $62 millones. Esta asignación evidencia una clara priorización del gasto militar por encima de la inversión pública en salud, agricultura y otras áreas sociales.

8. A la cancillería le aumentan $3 millones, para que haga más propaganda internacional a favor del Gobierno.

9. Al Educación le suben el presupuesto, pero más de $300 millones no son para educar, sino para hacer un parque y gastar en otras áreas.

10. Se prohíbe aumentar salarios y pensiones, a pesar del severo impacto que el alto costo de la vida tiene sobre las familias.

11. Al pago de la deuda pública se destinan $2,847 millones. Esta cuantiosa asignación representa un incremento de $412 millones en comparación con lo presupuestado en 2026.

12. Del monto destinado a pagar deuda, $1,852 millones serán únicamente para pagar intereses, un gasto que no reduce el saldo total. Esta cifra supera en $360 millones a todo el presupuesto asignado al Ministerio de Salud.

13. Como los ingresos fiscales serán insuficientes para cubrir el gasto total, el Gobierno recurrirá a unñ nuevo endeudamiento de $1,870 millones.

En conclusión, el presupuesto no impulsa el desarrollo, prioriza el gasto militar y destina el 25% de los fondos al pago de la deuda, la cual seguirá creciendo debido al nuevo endeudamiento que se requiere para cubrir el déficit de ingresos.

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