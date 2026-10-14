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Yasser Mari y Gianluca Gallo presentan “Plena Noche”, una propuesta de Pop Urbano 

Redacción Nacionales 14 octubre, 2026 Espectáculos, Portada Comentarios desactivados en Yasser Mari y Gianluca Gallo presentan “Plena Noche”, una propuesta de Pop Urbano  196 Vistas

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Diario Co Latino

El cantante Yasser Mari y el artista y productor Gianluca Gallo unen sus talentos en “Plena Noche”, un nuevo lanzamiento de pop urbano que combina producción italiana, identidad latina y una historia marcada por la nostalgia de un amor que quedó en el pasado.

El proyecto reúne a 4 artistas con participación creativa al mismo nivel: Yasser Mari, como intérprete y voz principal; Gianluca Gallo, quien además de participar en la producción aporta como músico; y los productores Jò Corbo DJ y Jody Corbo.

El resultado es un reguetón de sonido cálido y melancólico que gira alrededor del recuerdo de un amor imposible y de las emociones que permanecen incluso después de que una relación ha terminado.

La composición comenzó originalmente en italiano, buscando conservar la espontaneidad del momento. Posteriormente, la canción tomó su forma definitiva en español, idioma que permitió reforzar su esencia latina y la carga emocional de la historia.

La producción comenzó a tomar forma cuando Jò Corbo conoció el trabajo de Yasser Mari y decidió incorporarlo al proyecto. El proceso continuó en el Pro Studio de Aragona, donde, junto a Gianluca Gallo y Jody Corbo, desarrollaron la versión definitiva de “Plena Noche”.

“Plena Noche” ya está disponible en las principales plataformas digitales de música.

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