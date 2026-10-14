Bukele confirma que evalúan los casos “para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente Nayib Bukele admitió que existe un plan para revisar los casos de detenidos bajo el régimen de excepción, con la posibilidad de otorgar liberaciones anticipadas condicionadas. Aunque su hermano Ibrajim Bukele habló de una “comisión independiente”, el mandatario aclaró que no se trata de un ente formal, sino de una evaluación de denuncias y niveles de colaboración de los reos con las pandillas.

“Mi hermano no tiene ningún rol en ninguna comisión. Bueno, no sé qué quiso decir exactamente, pero yo me imagino que lo que él quiso decir, que es lo que estamos haciendo, y yo lo dije una vez también en público, es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener a ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”

Bukele sostuvo que, en todos los países del mundo, las policías intentan capturar a personas culpables, “pero de repente capturan a un inocente en Francia (ejemplo). Y hay un sistema, primero en la fiscalía, en donde la fiscalía ve si hay pruebas suficientes sobre el individuo, y si no, la fiscalía retira los cargos. Esa es la primera forma, ni siquiera va a juicio, simplemente la fiscalía dice, no, no merecía ser arrestado y la fiscalía retira los cargos”,

A juicio de Bukele “esa es la primera comisión que hay”, pero también existe una segunda, “el sistema judicial”. “La fiscalía dice, ´él es culpable, aquí están las pruebas´, pero luego el juez ve las pruebas y dice, no, no son suficientes, y libera al acusado”.

Tras ese contexto, Bukele señaló que existe una tercera, evaluar los criterios. “Hay mucha gente que sí ha cometido delitos, pero su delito fue colaborar con las pandillas. Merecen estar en la cárcel. Pero venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual”.

El jefe de Estado señaló que “si colaboró para enterrar un cadáver, pues casi que merece cadena perpetua. Pero si colaboró para, no sé, está mal lo que voy a decir, pero es que nuestro país es así, pero si colaboró en avisar que ahí venía la policía, un muchacho que lo ponían en la orilla del pasaje y él avisaba cuando venía la policía (poste), es culpable, pues. ¿Pero qué tan culpable es?”, consideró.

Bukele reveló que tienen “un plan”, el cual beneficiaría “más o menos a un 50%, de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”, se trata de una “liberación anticipada”. “Es culpable, pero liberarlo condicionalmente. O sea, liberarlo con monitoreo, liberación condicional”.

El régimen de excepción ha estado en vigor desde el 27 de marzo de 2022; hasta la fecha se han prorrogado en 55 ocasiones.

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