Nuevas Ideas niega crear comisión para revisar casos de inocentes en régimen de excepción

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas negó sus votos nuevamente para crear una comisión de alto nivel para revisar los casos de inocentes detenidos en el régimen de excepción. La propuesta fue planteada por Francisco Lira de ARENA.

Es de recordar que el 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción y actualmente se prorroga mes con mes. A la fecha, se han detenido a más de 91 mil personas; entre ellas a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Francisco Lira recordó en el decreto, que el presidente de la República, Nayib Bukele, en una entrevista realizada por la revista TIME, ante la pregunta -¿Usted también ha declarado que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica. ¿Es sostenible esta nueva seguridad? ¿Puede existir sin estado de excepción?-, respondió: «Si es sostenible y si puede existir sin estado de excepción».

Además, en septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado salvadoreño a restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad, así como su prevención, control y respuesta desde una perspectiva integral e intersectorial.

El Gobierno ha pedido 55 prórrogas, el oficialismo se las ha concedido sin cuestionar y sin escuchar a los familiares de miles de víctimas del régimen de excepción. El régimen ha dejado detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos. Recientemente, el presidente de la República, Nayib Bukele, reveló que se evalúa liberar anticipadamente a parte de los reos; mientras se le cuestionaba sobre la comisión que el hermano de Bukele, Ibrajim Bukele pertenecía, donde se verifica los casos de las detenciones y las muertes de los centros penales.

“La pregunta que nos hacemos es; ¿a quién le vamos dar esa prioridad?, ¿a esos colaboradores de pandilleros? o ¿a las personas que están pagando un delito que no han cometido?, cuestionó Lira en el pleno para pedir la modificación de agenda e introducir la pieza de correspondencia.

“Dado que el régimen de excepción es un mecanismo excepcional y se ha convertido en una política de seguridad ciudadana de carácter permanente, se hace necesario y prioritario reformar la Ley creando una comisión de alto nivel que permita adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos y la pronta liberación de aquellas personas inocentes que dentro del régimen han sido privados de libertad e ir volviendo paulatinamente a un Estado de Derecho”, planteó Francisco Lira en el documento.

Dicha comisión, estaría conformada por un representante del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), de la Academia y de la Sociedad Civil. Sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos; solamente el diputado Herberth Sierra (Nuevas Ideas) votó en primera instancia a favor, luego de unos segundos, cambió su voto en contra.

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