Sondeo registra empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro

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Brasilia/Prensa Latina

El senador Flávio Bolsonaro, con 46 por ciento de intención de votos, y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con 44, están técnicamente empatados para la segunda vuelta electoral, según una encuesta divulgada este miércoles.

El sondeo de la firma Quaest, encargado por el grupo Globo y el diario O Globo, muestra una diferencia de dos puntos porcentuales entre ambos candidatos, dentro del margen de error de la investigación, también de dos puntos hacia arriba o hacia abajo.

La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, después de que en la primera, celebrada el día 4, Flávio obtuvo el 47,03 por ciento de los votos válidos, frente al 45,16 por ciento de Lula, una diferencia de aproximadamente 2,2 millones de sufragios.

Según la encuesta, el uno por ciento de los entrevistados está indeciso, mientras que el nueve por ciento afirma que votará en blanco o nulo, o que no acudirá a las urnas.

En la consulta espontánea, en la que no se ofrece previamente una lista de candidatos, Flávio alcanza el 43 por ciento y Lula el 42 por ciento del apoyo, en tanto el ocho por ciento declara que votará en blanco o nulo o que no participará, y el siete por ciento permanece indeciso.

La investigación también midió el rechazo a los aspirantes: el 54 por ciento de los encuestados afirmó que no votaría por Flávio, mientras que el 53 por ciento expresó esa posición respecto a Lula.

En cuanto a la definición del voto, el 91 por ciento aseguró que su decisión es definitiva, frente al nueve por ciento que todavía podría cambiar de opinión.

Además, el estudio examinó la intención de voto de quienes apoyaron a otros candidatos en la primera vuelta.

Entre los electores de Ronaldo Caiado, el 42 por ciento se inclina por Flávio y el 23 por Lula, y entre los de Renan Santos, el senador obtiene el 40 por ciento y el mandatario el 14.

Con respecto a los votantes de Augusto Cury, Lula alcanza el 34 por ciento del respaldo, frente al 30 de Flávio, y entre quienes se abstuvieron o votaron en blanco o nulo, el presidente registra el 43 por ciento de las preferencias y el senador el 38.

La encuesta también refleja una ligera mejoría en la evaluación del Gobierno de Lula, pues la aprobación de su gestión pasó del 44 al 45 por ciento, mientras que la desaprobación descendió del 49 al 48.

Quaest entrevistó presencialmente a dos mil 154 personas de 16 años o más entre el 10 y el 13 de octubre, y el sondeo tiene un nivel de confianza del 95 por ciento.

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