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Georgina Handal

Un pueblo no puede quedar reducido a la emergencia que atraviesa. Sin embargo, cuando Palestina aparece en las noticias, con frecuencia lo hace a través de imágenes de destrucción, desplazamiento y necesidades humanitarias. Esa realidad exige atención urgente, pero no agota lo que Palestina es ni aquello a lo que su población tiene derecho.

Cada 29 de noviembre, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La fecha recuerda que la cuestión de Palestina continúa sin una solución y que siguen pendientes derechos reconocidos por la propia comunidad internacional: la autodeterminación, la independencia nacional, la soberanía y el retorno de las personas refugiadas a sus hogares, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la ONU.

Hablar del futuro palestino exige, por tanto, ampliar la mirada. No se trata únicamente de atender las consecuencias de la violencia o de reconstruir lo que ha sido destruido. Además, se trata de reconocer a una sociedad con historia, memoria, cultura e instituciones que enfrentan obstáculos cotidianos para desarrollar su vida. En Cisjordania ocupada, los puestos de control y las restricciones de movimiento afectan los desplazamientos de la población y dificultan actividades tan básicas como trabajar, estudiar o acceder a servicios. Reconocer el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación implica también conocer su capacidad de decidir su organización política y desarrollar su vida económica y social. , como los bloqueos de carretera y los puestos de control (conocidos como Checkpoints) en Cisjordania ocupada. Reconocer su derecho implica permitirle decidir su organización política, ; una sociedad que tiene derecho a decidir su organización política, desarrollar su vida económica y social y transmitir su identidad a las próximas generaciones.

En los últimos años, varios Estados han reconocido al Estado de Palestina y otros han comenzado a adoptar medidas frente a la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Un ejemplo de ello, son los doce países occidentales (entre ellos España, Francia y Reino Unido) que anunciaron su intención de introducir restricciones comerciales relacionadas con estos asentamientos ilegales y la violencia que generan contra las comunidades palestinas. Posteriormente, Reino Unido anunció sanciones contra empresas vinculadas con su expansión.

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional señalan de manera crítica que, si bien las medidas y sanciones adoptadas por países como Reino Unido constituyen un paso en la dirección correcta, aún distan de cumplir plenamente con las exigencias del derecho internacional. anunciado sanciones y medidas relacionadas con los asentamientos israelíes. Son acciones distintas , con alcances diferentes, pero reflejan una evolución en la respuesta diplomática internacionaldecisiones distintas, con alcances y efectos también distintos, pero ambas muestran que la cuestión palestina continúa presente en la agenda diplomática. El reconocimiento, sin embargo, no resuelve por sí solo las condiciones que impiden ejercer la soberanía. Para que tenga contenido real, debe acompañarse de acciones coherentes con el derecho internacional y con los compromisos que los propios Estados han expresado.

El escenario político israelí añade otra dimensión a este debate. Gadi Eisenkot intenta formar una nueva coalición que pueda sustituir al gobierno de Benjamin Netanyahu, aunque las negociaciones siguen abiertas y no existe todavía un nuevo Ejecutivo. El desenlace puede modificar el panorama político interno de Israel, pero no permite dar por hecho un cambio en su política hacia Palestina. Conviene distinguir entre un relevo de liderazgo y una transformación de las decisiones que afectan la vida y los derechos de la población palestina.

La solidaridad internacional no debería depender de la composición de un gobierno ni limitarse a una fecha del calendario. Su alcance se mide también por la disposición de los Estados a sostener, con hechos, los principios que proclaman: el respeto al derecho internacional, la protección de la población civil y el derecho de los pueblos a decidir su destino.

El pueblo palestino tiene una historia que no comienza con las crisis que hoy ocupan los titulares. Tampoco su futuro debería quedar definido únicamente por ellas. Hablar de solidaridad, este 29 de noviembre, es reconocer que Palestina no es solo una cuestión pendiente en la diplomacia internacional: es un pueblo con derecho a vivir en libertad, ejercer su autodeterminación y construir su propio futuro.

FUENTES Y ENLACES DE CONSULTA

Origen de la conmemoración y contexto de la jornada de 2026.

Explica la resolución 32/40 B y recoge los derechos a la autodeterminación, independencia, soberanía y retorno.

Texto de la resolución que estableció la observancia anual del 29 de noviembre.

Seguimiento de las negociaciones para formar gobierno y de los obstáculos de la coalición.

Actualización sobre el estado de las negociaciones al 27 de noviembre.

Contexto político sobre los apoyos parlamentarios y la dificultad de alcanzar mayoría.

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