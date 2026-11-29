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Por: Luis Rafael Moreira Flores

En el marco de la decimonovena jornada de la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, se llevó a cabo un espacio de análisis político centrado en el panorama institucional y electoral de El Salvador de cara a los comicios generales del 28 de febrero de 2027. La actividad reunió las intervenciones de Pacífico Chávez, integrante y candidato a diputado del partido VAMOS, y Francisco Lira, diputado y candidato a reelección de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA, quienes expusieron sus respectivas perspectivas sobre la correlación de fuerzas en el Estado, la transparencia en la gestión pública y los desafíos de la representación ciudadana.

El análisis estructural rumbo a 2027: la ponencia de Pacífico Chávez

Su introducción, “Bajo la superficie de 2027: El Salvador frente al reto de la inmersión democrática”, Pacífico Chávez propuso una lectura técnica y estructural sobre las transformaciones legales, económicas y electorales que atraviesa el país. Chávez utilizó la metáfora de navegar en la superficie frente a sumergirse en un submarino para señalar la necesidad de que la ciudadanía examine los datos de fondo y asuma un compromiso cívico activo, comparando la participación electoral esporádica con la implicación integral en el destino colectivo.

En su exposición, el representante de VAMOS analizó la aritmética legislativa surgida de las elecciones de 2024, señalando que, aunque el partido oficialista Nuevas Ideas obtuvo el 70.7% de los votos válidos para la Asamblea Legislativa, el sistema de asignación de escaños le otorgó el 90.0% del parlamento (54 de 60 diputados). Según detalló Chávez, esta supermayoría supera los umbrales constitucionales de 31, 40 y 45 votos, lo que permitió modificar en 2025 el artículo 248 de la Constitución para aprobar y ratificar reformas constitucionales dentro de una misma legislatura. Asimismo, explicó cómo el voto por bandera fortalece las listas partidarias frente al voto cruzado, el cual puede fragmentar el respaldo hacia opciones minoritarias en escenarios de alta concentración.

Chávez también abordó el retroceso en los mecanismos de acceso a la información pública y el estado de las finanzas nacionales. Citando mediciones de la organización Acción Ciudadana, indicó que la disponibilidad de información en proyectos de obra pública disminuyó del 26% en 2024 al 19% en 2025, mencionando casos como la ampliación de la carretera Los Chorros, el estudio de factibilidad del Aeropuerto del Pacífico, las compras de medicamentos en el Ministerio de Salud y los Agromercados del Ministerio de Agricultura. En materia fiscal, señaló que al 30 de septiembre de 2026 la deuda del Sector Público No Financiero alcanzó los 33,904.9 millones de dólares (86.2% del PIB incluyendo certificados previsionales, o 56.0% sin ellos), advirtiendo sobre las implicaciones de endeudamiento y decisiones socioambientales como la Ley General de Minería Metálica y la transferencia de terrenos en el Bosque El Espino, en un contexto donde indicadores de Freedom House y Reporteros Sin Fronteras registraron descensos para el país entre 2025 y 2026.

Respecto al diseño electoral para 2027 —cuando coincidirán por primera vez las elecciones presidenciales, legislativas y municipales—, Chávez destacó que la reforma constitucional de julio de 2025 amplió el mandato presidencial a seis años, habilitó la reelección indefinida y eliminó la segunda vuelta electoral. En el plano legislativo y municipal, apuntó que la reducción de circunscripciones departamentales (como San Salvador, que pasa de 16 a 11 escaños, y La Libertad, de 7 a 6, junto con la creación de 6 curules para el voto en el exterior) bajo el método D’Hondt afecta la proporcionalidad de los partidos pequeños, mientras que el paso de 262 a 44 alcaldías coincide con la centralización de competencias en entidades como la DOM, la DOT, ANDRES y la Dirección de Mercados Nacionales. Finalmente, subrayó la importancia del control legislativo sobre los acuerdos geopolíticos y comerciales con Estados Unidos, China y los Emiratos Árabes Unidos.

La crónica desde la curul: la intervención de Francisco Lira

Por su parte, el diputado de ARENA Francisco Lira presentó la ponencia: “El peso de la oposición: crónica política desde la curul de Francisco Lira”, estructurada en cuatro ejes sobre la dinámica interna de la Asamblea Legislativa y las condiciones del trabajo territorial.

En un primer momento, Lira abordó el impacto personal y político que conlleva ejercer la oposición en un parlamento con mayoría oficialista. Relató que el estrés y la hostilidad en el recinto legislativo le provocaron una afección severa en su sistema digestivo, a lo que se suma el compromiso familiar heredado de su padre y la responsabilidad de representar las siglas de ARENA en un proceso de reconstrucción de confianza ciudadana.

Apoyándose en registros audiovisuales de sesiones plenarias, el legislador cuestionó lo que calificó como contradicciones dentro del Salón Azul. Recordó los debates en torno a la propuesta opositora de imponer penas de hasta 60 años por corrupción estatal y criticó el rechazo a iniciativas como el incremento del bono agrícola de 75 a 200 dólares. Lira señaló que actualmente solo tres diputados de oposición integran el pleno, por lo que planteó la necesidad de alcanzar al menos 16 escaños opositores articulados para restablecer contrapesos institucionales, tras señalar la cooptación de entidades como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.

En el tercer eje de su intervención, el diputado denunció el archivo de propuestas laborales para trabajadores de seguridad privada en el Ministerio de Trabajo y reiteró su rechazo a votar a favor de la “deuda política” para el financiamiento público de los partidos. Asimismo, cuestionó la falta de aprobación legislativa formal sobre los montos y tropas enviados a Haití, y citó reportes periodísticos sobre recortes presupuestarios de 10 millones de dólares al Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, contrastándolos con gastos en pintura de centros escolares. En el ámbito territorial, como representante de los 22 distritos de La Libertad, señaló la desigualdad de competir contra candidatos y alcaldías oficialistas que cuentan con recursos estatales.

Finalmente, Lira proyectó un video del diputado Reynaldo Cardoza (PCN) sobre la votación de la minería metálica para criticar el rol de los partidos aliados al oficialismo. El parlamentario concluyó su participación exhortando a la ciudadanía a ejercer el sufragio en 2027 para garantizar equilibrio y fiscalización en el Estado, citando la frase histórica: “El arma más poderosa del hombre libre es el voto”.

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