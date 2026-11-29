EN HAITI SON LOS HIJOS DE LA CLASE TRABAJADORA LOS QUE MUEREN

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¡Que regresen todos los soldados salvadoreños de Haití! ¡Que los recursos destinados a la guerra se inviertan en oportunidades para la juventud!

Por Erick Zelaya*

La muerte de tres soldados salvadoreños en Haití, sumada a la desaparición (y posible asesinato) de cuatro aerotécnicos desde el pasado 18 de octubre, nos obliga, como movimiento sindical, a reflexionar más allá de los discursos patrióticos, las condecoraciones y los homenajes militares. Son siete familias salvadoreñas enfrentadas al dolor de la muerte o a la angustia de no conocer el paradero de sus seres queridos. Familias que tienen derecho a conocer la verdad y a exigir responsabilidades. Estamos como clase trabajadora obligados a preguntarnos quiénes son los que van a las guerras, de qué sectores sociales provienen, quiénes toman las decisiones de enviarlos y cuáles son las condiciones materiales que los llevan a vestir un uniforme militar.

Los hijos de los trabajadores ponen los muertos

Los jóvenes enviados a Haití, antes de ser soldados, son trabajadores. Son personas que necesitan llevar el sustento a sus hogares, hijos de familias que buscan una oportunidad para salir adelante en una sociedad profundamente desigual. En El Salvador, particularmente en las zonas rurales, muchos jóvenes encuentran en los cuarteles una alternativa frente al desempleo, la precariedad laboral, la imposibilidad de acceder a la educación superior y la ausencia de oportunidades para construir un proyecto de vida digno. No todos ingresan al ejército por vocación militar; muchos lo hacen por necesidad económica.

Mientras los hijos de la burguesía tienen la posibilidad de estudiar en universidades privadas, viajar al extranjero, administrar las empresas de sus padres o vivir de los privilegios que les proporciona su posición económica, los hijos de los obreros y campesinos tienen un horizonte de oportunidades mucho más limitado. ¿Cuántos hijos de los grandes empresarios, de los banqueros, de los altos funcionarios gubernamentales y de las familias más acaudaladas de El Salvador están exponiendo sus vidas en Haití? ¿Quiénes son los que toman las decisiones de enviar a miles de salvadoreños a una guerra en territorio extranjero y quiénes son los que regresan en ataúdes?

Esta es una de las contradicciones de clase que ponemos sobre la mesa. Quienes concentran el poder económico y político disponen de mayores posibilidades para proteger a sus hijos de los riesgos que deben asumir los sectores populares. La desigualdad no solamente se manifiesta en la distribución de la riqueza, sino también en la distribución de los riesgos y del sacrificio humano.

El uniforme no elimina la condición de trabajador

Desde el movimiento sindical debemos comprender que, independientemente de la naturaleza de la institución militar y de las funciones que desempeña, el soldado que depende de una remuneración para subsistir comparte una realidad material con el conjunto de la clase trabajadora.

Reconocer esta condición no significa desconocer el papel represeor que desempeña la Fuerza Armada dentro del Estado Capitalista, ni justificar sus actuaciones cuando vulneran los derechos del pueblo trabajador. Significa distinguir entre la función de la institución militar y la condición social de quienes integran sus filas.

Las indemnizaciones son derechos, no favores presidenciales

Las compensaciones económicas anunciadas para las familias de los soldados fallecidos deben entenderse en el marco de la responsabilidad del Estado hacia quienes pierden la vida en el cumplimiento de sus funciones. Las indemnizaciones, las pensiones de sobrevivencia, la protección de los hijos y la atención psicológica de los familiares no deben depender de la generosidad ni de la voluntad política de un gobernante. Deben estar garantizadas como derechos.

Desde el movimiento sindical defendemos que todo trabajador que pierde la vida en el ejercicio de sus funciones, sea un obrero de la construcción, un trabajador agrícola, un empleado público o un miembro de la Fuerza Armada, merece protección para su familia, una investigación transparente y el esclarecimiento de las responsabilidades correspondientes. Ninguna indemnización puede devolverle a una madre su hijo, a una esposa su compañero de vida o a unos niños su padre. El reconocimiento económico posterior a una muerte nunca puede sustituir la obligación de proteger la vida del trabajador.

¡Que regresen todos los soldados salvadoreños de Haití!

No consideramos suficiente que el Gobierno anuncie que aquellos soldados que voluntariamente quieran regresar al país puedan hacerlo sin represalias. ¿Qué tan libre puede ser esa decisión dentro de una institución caracterizada por la subordinación jerárquica y la disciplina militar? ¿Qué garantías reales tienen de conservar sus empleos, salarios, prestaciones y posibilidades de ascenso?. No corresponde trasladar individualmente a cada soldado la responsabilidad de decidir si continúa exponiendo su vida en Haití. La responsabilidad política e institucional del despliegue corresponde a quienes lo decidieron.

Desde nuestra perspectiva sindical, exigimos el retorno seguro, inmediato y ordenado de la totalidad del contingente militar salvadoreño desplegado en Haití, garantizando sus empleos, salarios y prestaciones, sin abandonar las gestiones humanitarias y diplomáticas necesarias para esclarecer el destino de los cuatro compañeros desaparecidos. Exigimos también que se hagan públicos los acuerdos que fundamentan esta intervención, sus objetivos, sus costos y los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño.

La vida de los trabajadores no debe estar subordinada a intereses geopolíticos, aspiraciones de prestigio internacional ni proyectos de posicionamiento político de ningún gobernante. No queremos más familias salvadoreñas esperando noticias de sus hijos desaparecidos ni recibiendo sus cuerpos en ataúdes.

¡Recursos para generar empleo, no para financiar guerras!

Alrededor de 2,500 militares salvadoreños han sido desplegados en Haití. Una operación de esta magnitud implica recursos destinados al transporte, combustible, armamento, mantenimiento, alimentación, logística y sostenimiento del contingente.

¿Cuánto dinero del pueblo salvadoreño se está destinando a esta operación militar? ¿Cuántos empleos podrían generarse con esos recursos? ¿Cuántos jóvenes podrían acceder a becas universitarias, formación técnica o proyectos productivos?. Exigimos que los recursos públicos salvadoreños destinados a esta intervención militar sean reorientados hacia programas que garanticen verdaderas oportunidades para la juventud, particularmente para quienes viven en las comunidades rurales y en los sectores populares.

¿Qué sentido tiene gastar recursos públicos en una intervención militar en otro país cuando miles de jóvenes salvadoreños carecen de oportunidades para estudiar, trabajar y construir un proyecto de vida digno en su propia tierra?. La juventud necesita escuelas, universidades, centros de formación profesional y fuentes de empleo. Necesita alternativas que le permitan escoger su futuro sin que la necesidad económica la empuje hacia los cuarteles.

La mejor política de seguridad para nuestra juventud comienza garantizando sus derechos económicos y sociales.

Nuestra solidaridad es con los trabajadores y los pueblos

Desde nuestra perspectiva sindical e internacionalista, expresamos nuestra solidaridad con las familias de los soldados fallecidos y desaparecidos, pero también con el pueblo haitiano, que enfrenta una profunda crisis de violencia, pobreza y exclusión social.

Los trabajadores salvadoreños y haitianos no son enemigos. Comparten problemas estructurales como el desempleo, la desigualdad, la precariedad laboral y la falta de oportunidades para sus hijos.

Nuestra solidaridad con Haití debe expresarse mediante la cooperación humanitaria, el respeto a su soberanía y autodeterminación, la protección de su población civil y el fortalecimiento de las capacidades de su pueblo para superar la crisis. La juventud trabajadora salvadoreña y la haitiana tienen derecho a vivir en paz y a construir un futuro digno.

Ni más muertos ni más desaparecidos

Como movimiento sindical, tenemos la responsabilidad de reivindicar el derecho a la vida de quienes dependen de su trabajo para subsistir, independientemente del uniforme que utilicen. La mejor manera de honrar la memoria de los fallecidos no consiste únicamente en declararlos héroes después de muertos, sino en construir una sociedad que les ofrezca oportunidades dignas mientras están vivos.

No queremos una juventud a la que se le nieguen oportunidades en vida y se le entreguen condecoraciones después de la muerte. La vida de los hijos de los trabajadores no vale menos que la de los hijos de los empresarios. La pobreza no debería determinar quién tiene que exponerse a morir para garantizar el sustento de su familia. La juventud trabajadora tiene derecho a vivir, estudiar, trabajar y construir su futuro, no a que la falta de oportunidades termine convirtiéndola en carne de cañón de las decisiones de quienes detentan el poder económico y político.

¡Esclarecimiento del paradero de los cuatro militares desaparecidos!

¡Verdad, justicia y protección social para las familias de los fallecidos!

¡Retorno inmediato y seguro de todos los soldados salvadoreños desplegados en Haití!

¡Ni un muerto más, ni un desaparecido más!

¡Menos recursos para la guerra y más inversión en empleo, educación y oportunidades para la juventud trabajadora!

*Luchador Social, Sindicalista en el Exilio y Columnista.

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