Padre Flores insta a preparar el corazón para el encuentro con el Señor

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Jhonny Flores presidió la homilía en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su proclamación enfatizó que este tiempo de Adviento es de preparación para recibir al Señor.

Sobre el inicio del año litúrgico, el padre reflexionó que es un tiempo oportuno para poner la vida espiritual y proyectos espirituales en las manos del Señor.

Informó que el tiempo de Adviento, “es un tiempo de espera con alegría”, “¿A quién esperamos nosotros? a nuestro Salvador, a Cristo. Este tiempo del Adviento es ese tiempo de preparación para la espera del Mesías”.

En ese contexto, el padre sostuvo que los cristianos, deben ir preparando el corazón para la venida del Mesías, para el encuentro con el Señor. “Para que Cristo en esta próxima navidad, no nazca en un pesebre, sino que nazca en nuestros corazones”.

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