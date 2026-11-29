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Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Las elecciones generales en España arrancaron hoy con buen pie, al registrarse una participación récord del 45,74 por ciento al filo de las 14:00 hora local.

El registro ofrecido por el Ministerio del Interior, supone casi seis puntos más de votantes que en los anteriores comicios de 2023. Suman en total 16 millones 200 mil personas los que ya ejercieron su derecho al sufragio, sin incidencias, salvo el fallecimiento de un ciudadano en Barcelona por problemas de salud.

La persona que perdió la vida se encaminaba hacia un colegio electoral cuando afrontó un grave percance de salud, se informó en el centro de prensa habilitado en el recinto ferial de IFEMA Madrid.

Según los datos oficiales, la participación se mantiene al alza en todas las comunidades autónomas, salvo en Extremadura (donde se mantiene en los mismos niveles que en 2023).

Los mayores incrementos hasta ahora son en Euskadi (País Vasco, con 10 puntos más), Cataluña (9), Navarra (8) y Aragón (7 puntos más). En Ceuta, sube un 11 por ciento y se sitúa en el 38%. En La Rioja y en la Comunitat Valenciana, más del 50% de los electores había votado.

Este domingo cambiará el gobierno de España con dos opciones claras en el ambiente, la continuidad de las izquierdas, o el regreso de los conservadores del PP a la Moncloa, pero acompañada de la ultraderecha de Vox.

Aunque oficialmente no se pueden emitir encuestas, las referencias confirman el favoritismo pronunciado del Partido Popular (PP), con su líder Alberto Núñez Feijóo camino al Palacio de la Moncloa, si bien tendría que pagar el precio de asociarse con los extremistas de Vox, de Santiago Abascal.

Existe la posibilidad de que juntos, PP y Vox lleguen a sumar más de 190 escaños de los 176 exigidos para formar gobierno. Sin embargo, los de Feijóo dominarían los sufragios con por lo menos 130 curules.

De todas formas, el todavía mandatario español, Pedro Sánchez, confía en la remontada y ciertamente, su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mejoró bastante para lograr un buen resultado.

Depende en gran medida del ascenso o no del Frente Amplio, un grupo de aliados de pequeñas organizaciones de izquierda, empeñadas en amargarle la fiesta a la derecha, que virtualmente se siente vencedora.

De acuerdo con las reglas establecidas, los votos que se depositen en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, serán objeto de un doble escrutinio. Primero en las mesas al momento de cerrarse los colegios y, a partir del viernes 4 de diciembre, en las juntas provinciales.

Estas últimas efectuarán el escrutinio general hasta el lunes 7 e incorporarán las papeletas de los españoles residentes en el extranjero (CERA).

De inicio, se contarán los votos al Congreso de los Diputados, que son los decisivos para poder proclamar una investidura de gobierno. Acto seguido se contabilizarán los del Senado.

La Junta Electoral Central deberá resolver los reclamos como máximo el 15 de diciembre. La proclamación de los candidatos electos tendrá lugar entre el 8 y el 16 de diciembre.

En cualquier caso es bastante probable que esta noche se conozcan los ganadores de los comicios, habida cuenta de que no será uno solo, sino en alianzas. Otro escenario existente, aunque no pronosticado, apunta a un empate técnico que obligaría a la repetición de las elecciones.

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