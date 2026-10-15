Presidenta de Costa Rica inaugura megacárcel basada en modelo salvadoreño

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SAN JOSE/Xinhua

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles una megacárcel con capacidad para 5.100 presos basada en el diseño impulsado por el Gobierno salvadoreño, que se destinará a los delincuentes de más alta peligrosidad.

El nuevo Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) se construyó en un terreno aledaño al Centro Penitenciario La Reforma en San Rafael de Alajuela (unos 18 kilómetros al oeste de San José) con una inversión de 35 millones de dólares, como parte de un proyecto iniciado en enero pasado, aún bajo la administración del presidente Rodrigo Chaves (2022-2026).

Tras visitas recíprocas entre Bukele y Chaves, el Gobierno de El Salvador facilitó a Costa Rica los planos de su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), por lo que la nueva cárcel costarricense tiene un diseño similar.

Fernández agradeció a Chaves, quien ahora se desempeña como ministro de Hacienda y de la Presidencia, por la iniciativa de esta nueva prisión.

De acuerdo con el Gobierno costarricense, el CACCO se destinará a los criminales más peligrosos: cabecillas de organizaciones criminales, líderes de los ámbitos en otras cárceles, quienes hayan intentado fugarse, establecer comunicaciones ilegales desde la cárcel, o estén en capacidad de seguir administrando el negocio criminal desde prisión.

Fernández hizo una solicitud especial para que el asesino del policía Gerson Rosales, sea ingresado al CACCO, a lo que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar se comprometió a que será el primer preso en ocupar una celda en esta cárcel, esto como una señal de apoyo a los cuerpos policiales.

Los trasladados de reos al CACCO comenzarán a finales de octubre, de acuerdo con Aguilar.

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