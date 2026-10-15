MILPA denuncia destrucción de cerro para sacar tierra para terraceo en proyecto Biarritz,

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA) El Salvador, a través de su seccional Monte Grande, denunció lo que calificó como un ecocidio por la destrucción de un cerro para el terraceo de un terreno para la construcción del megaproyecto habitacional «Residencial Biarritz» ejecutado por el consorcio empresarial Global Developers, S.A. de C.V. y Salazar Romero.

MILPA Seccional Monte Grande manifestó que las empresas mencionadas han depredado el bosque ripario con la consecuente perturbación de las fuentes de agua superficiales que las comunidades han protegido y custodiado ancestralmente.

MILPA denuncia que para realizar el proyecto habitacional, las empresas han destruido cerros para obtener tierra blanca para el terraceo, lo que calificaron como “ecocidio en las alturas”. La agresividad del proyecto no se limita a las zonas bajas, señala la organización comunitaria.

“Con el fin de obtener insumos para las obras de nivelación y terraceado de la urbanización, las empresas han iniciado la demolición de cerros locales con vegetación para la extracción masiva de material selecto (piedra y tierra blanca)”, denuncia MILPA a través de un comunicado.

Estas acciones, agrega el comunicado, genera la pérdida de biodiversidad con la tala de árboles nativos y destrucción del hábitat de la fauna local.

Además, señal, genera vulnerabilidad y riesgos por la remoción de la capa vegetal, que causa la erosión del suelo, elevando el riesgo de deslaves e inundaciones de lodo hacia las comunidades bajas durante el periodo lluvioso

Asimismo, produce el bloqueo de recarga acuífera, pues, al destruir los cerros, se rompe el ciclo natural de infiltración de agua de lluvia, agravando la crisis hídrica de la región.

Asimismo, denuncia que las empresas constructoras se ha apropiado el camino vecinal que históricamente ha conectado a los habitantes del lugar con la ciudad de San Miguel.

MILPA señala que detrás del discurso del desarrollo inmobiliario se esconde una estrategia de despojo y lucro a costa de un derecho humano fundamental, y que el modelo económico de este proyecto residencial opera bajo una lógica extractivista, pues las empresas perforan pozos masivos para el proyecto, con lo que no se descarta que los mantos acuíferos comunitarios se sequen.

Con el agravante, señalan, que la administración del agua queda bajo un esquema privado y perpetuo del consorcio.

Quienes adquieran una vivienda en Residencial Biarritz se verán forzados a comprar exclusivamente el agua a esta empresa, bajo tarifas privadas impuestas, sin regulaciones democráticas y sin derecho a elegir, denuncia MILPA.

Exigencia y Llamado a la Acción

Por lo anterior, MILPA exige a las autoridades ambientales, municipales y judiciales realizar una inspección inmediata de las obras y la suspensión del proyecto.

Además, hace un llamado urgente a la población salvadoreña, organizaciones sociales y colectivos ambientales a solidarizarse y defender activamente el territorio.

El agua privatizada en Monte Grande y los cerros demolidos son parte del patrimonio natural de todas y todos, señala MILPA, por lo que pide, además “acuerpar la resistencia comunitaria”.

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