Bukele plantea liberación del 50% de los capturados bajo el Régimen de Excepción

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que existe un plan para revisar los casos de detenidos bajo el régimen de excepción y que podría derivar en liberaciones anticipadas condicionadas del 50% de los capturados. Esto signficaría que el gobierno podría liberar a 50 mil reos, ya que, recientemente, el vicepresidente Félix Ulloa expresó a la prensa uruguaya que bajo el régimen se han capturado más de cien mil “terroristas”.

En la conferencia de prensa que brindó Bukele en Casa Presidencial, una periodista, que no estaba en la lista para preguntas, le consultó al mandatario sobre la comisión que revisa los casos de los detenidos en el régimen de excepción.

Es de contextualizar que, en abril de este año, el hermano del presidente de la República, Ibrajim Bukele, reveló que existe un equipo “independiente” que revisa “caso por caso” “las denuncias” de los muertos e inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

Bukele confirmó que se evalúa los casos, pero no se trata de una comisión, sino como una especie de plan para liberar a parte de la población que está en la cárcel.

“Mi hermano no tiene ningún rol en ninguna comisión. Bueno, no sé qué quiso decir exactamente, pero yo me imagino que lo que él quiso decir, que es lo que estamos haciendo, y yo lo dije una vez también en público, es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener a ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”.

Bukele sostuvo que en todos los países del mundo, las policías intentan capturar a personas culpables, “pero de repente capturan a un inocente en Francia (ejemplo). Y hay un sistema, primero en la fiscalía, en donde la fiscalía ve si hay pruebas suficientes sobre el individuo, y si no, la fiscalía retira los cargos. Esa es la primera forma, ni siquiera va a juicio, simplemente la fiscalía dice, no, no merecía ser arrestado y la fiscalía retira los cargos”.

A juicio de Bukele “esa es la primera comisión que hay”, pero también existe una segunda, “el sistema judicial”. “La fiscalía dice, ´él es culpable, aquí están las pruebas´, pero luego el juez ve las pruebas y dice, no, no son suficientes, y libera al acusado”.

Tras ese contexto, Bukele señaló que existe una tercera, evaluar los criterios. “Hay mucha gente que sí ha cometido delitos, pero su delito fue colaborar con las pandillas. Merecen estar en la cárcel. Pero venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual”.

Lo anterior, ya que miles de salvadoreños colaboraban con las pandillas por miedo o eran obligados por parte de las estructuras criminales.

“Si nosotros nos pusiéramos a capturar a todos los que colaboraron con las pandillas, tuviéramos que arrestar al 20% de la población. Entonces, nosotros hemos establecido un criterio de qué nivel de colaboración fue”, informó Bukele.

El jefe de Estado señaló que “si colaboró para enterrar un cadáver, pues casi que merece cadena perpetua. Pero si colaboró para, no sé, está mal lo que voy a decir, pero es que nuestro país es así, pero si colaboró en avisar que ahí venía la policía, un muchacho que lo ponían en la orilla del pasaje y él avisaba cuando venía la policía (poste), es culpable, pues. ¿Pero qué tan culpable es?”, consideró.

Bukele reveló que tienen “un plan”, el cual beneficiaría “más o menos a un 50%, de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”, se trata de una “liberación anticipada”. “Es culpable, pero liberarlo condicionalmente. O sea, liberarlo con monitoreo, liberación condicional”.

“Lo que se está tratando es establecer eso. Se le puede llamar comisión o se le puede llamar el sistema, pero el punto es que lo que queremos es de que, tomando en cuenta que venimos de un país donde la violencia era el día a día y convivir entre las pandillas que eran el verdadero gobierno y la verdadera dictadura de este país, tomar en cuenta que estas personas vivían bajo ese yugo y no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población o simplemente sobrevivir dentro de esa realidad”, dijo Bukele.

Por lo que, evalúan los casos “para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, puntualizó el mandatario sin brindar mayores detalles.

De acuerdo con informaciones de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, así como investigaciones periodísticas, el 33% de los capturados bajo el régimen son inocentes, sin embargo, hasta la noche del martes 13 de octubre, “todos eran terroristas” y merecían cadenas perpetuas, por eso crearon los “juicios masivos”.

El régimen de excepción ha estado en vigor desde el 27 de marzo de 2022; hasta la fecha se han prorrogado en 55 ocasiones. De hecho, su última prórroga fue aprobada el 23 de septiembre de este año; según el Gobierno, se han detenido a 93,162 pandilleros.

“Tenemos un régimen de excepción vigente aún, a mí me encantaría quitarlo y lo vamos a hacer en algún momento”, comentó Bukele, mientras hizo una comparación entre el régimen de excepción y un paciente con cáncer.

“Teníamos un paciente con cáncer metastásico, con un 85% del cuerpo tomado por el cáncer. Y aplicamos una quimioterapia. Funcionó. Ahorita el cáncer está en remisión. No hay homicidios, asaltos, robos, violaciones. El cáncer no está afectando al cuerpo. Pero a la vez todavía existen células cancerígenas. Todos los días atrapamos pandilleros”.

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