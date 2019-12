Venta de pirotecnia ilegal se realiza en internet

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

El comisionado Romeo Pereira, de la División de Armas y Explosivos de la PNC, informó que a través de diversas actividades de control sobre la pirotecnia prohibida, dan cuenta que la comercialización se hace a través del internet, según una investigación que terminó en el decomiso de los productos.

“Esta investigación nos permitió llegar a los distribuidores y estos a las fábricas (de juegos de pirotecnia) que son ilegales. Y en ese sentido se hizo algunos allanamientos en Sensuntepeque, en Usulután yvCojutepeque. Y los decomisos ascienden 100, 112 pirotécnicos y de lo decomisado hemos recuperado 225 morteros ilegales, 777, 630 unidades”, afirmó.

Informe de protección civil

Mientras, William Hernández, director de Protección Civil, informó que a este 28 de diciembre, suman 273 personas lesionadas, de las cuales 156 están vinculados a los accidentes de tránsito, cun un saldo de 24 personas fallecidas, detalló en su informe Preliminar #3, cerrado a las seis de esta mañana.

“Hemos desplegado más de 49 mil elementos de 14 instituciones, para salvaguardar las emergencias que se presenten en las festividades de Navidad y Fin de Año, tenemos 46 niños quemados por pólvora, 46 adultos y una persona que se quemó por otras causas. Con los incendios tenemos 53, de estos 7 estructurales, 2 en vehículos, 32 maleza seca y 2 por otras causas”, informó.

Las autoridades reiteraron a los conductores en no caer en la categoría de “conductores peligrosos», a no distraerse al volante platicando o atendiendo el teléfono móvil, así como, a no manejar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.