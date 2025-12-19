Página de inicio » Suplemento Tres Mil | 3000 » Veinte años de paz, un pueblo de valientes V

Veinte años de paz, un pueblo de valientes V

Redacción Nacionales 19 diciembre, 2025 Suplemento Tres Mil | 3000 Comentarios desactivados en Veinte años de paz, un pueblo de valientes V 108 Vistas

Compartir
        

Lucho Diverso

 

XI

 

Ha veces me despierto en otro tiempo de la guerra

Me incluye ese fango de dolor  o sufrimiento

Respiro la sangre derramada estridente llanto

La vida nacarada subsuelo y manos extendidas

 

Acechanza bestial perseguidora oculta la amenaza

Muerto en el sueño muerto en la vida mi vigilia

Veinte años o más no tienen tiempo en mi conciencia

Prisionera es mi alma en la tormenta prisión sangre agonía

 

Podrían ser veinte años  muchos más

Mitad de sueño mitad de ensueño

Vigente en el tiempo un jamás

 

Pasa el tiempo en su distancia

Niego ese tiempo con más fuerza

Mural de ensoñación no muere nunca

 

 

XII

 

He fatigado veinte años bajo el sol capitalista

Nadie me paga mi trabajo de poesía

Nadie sospecha en mi canto una leyenda

Es simple la vida asalariada con miseria

 

Hermano soy de los que piden

Amigo de los que beben la poesía en la vía

La paz adoquinada la mar de promesas incumplidas

Un número entre los miles y sudores

 

Al silencio de las armas

La paz sin fuego hermano

La paz de los escombros

 

Al final del Acuerdo

Tengo un sabor amargo

Quizás otro destino

 

 

Tags

Ver también

La llamada perdida X

Compartir        Caralvá Intimissimun   No lo pensó dos veces aquel dinero le serviría para iniciar su …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.