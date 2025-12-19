Veinte años de paz, un pueblo de valientes V

Lucho Diverso

XI

Ha veces me despierto en otro tiempo de la guerra

Me incluye ese fango de dolor o sufrimiento

Respiro la sangre derramada estridente llanto

La vida nacarada subsuelo y manos extendidas

Acechanza bestial perseguidora oculta la amenaza

Muerto en el sueño muerto en la vida mi vigilia

Veinte años o más no tienen tiempo en mi conciencia

Prisionera es mi alma en la tormenta prisión sangre agonía

Podrían ser veinte años muchos más

Mitad de sueño mitad de ensueño

Vigente en el tiempo un jamás

Pasa el tiempo en su distancia

Niego ese tiempo con más fuerza

Mural de ensoñación no muere nunca

XII

He fatigado veinte años bajo el sol capitalista

Nadie me paga mi trabajo de poesía

Nadie sospecha en mi canto una leyenda

Es simple la vida asalariada con miseria

Hermano soy de los que piden

Amigo de los que beben la poesía en la vía

La paz adoquinada la mar de promesas incumplidas

Un número entre los miles y sudores

Al silencio de las armas

La paz sin fuego hermano

La paz de los escombros

Al final del Acuerdo

Tengo un sabor amargo

Quizás otro destino

