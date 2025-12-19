Veinte años de paz, un pueblo de valientes V

Lucho Diverso
XI
Ha veces me despierto en otro tiempo de la guerra
Me incluye ese fango de dolor o sufrimiento
Respiro la sangre derramada estridente llanto
La vida nacarada subsuelo y manos extendidas
Acechanza bestial perseguidora oculta la amenaza
Muerto en el sueño muerto en la vida mi vigilia
Veinte años o más no tienen tiempo en mi conciencia
Prisionera es mi alma en la tormenta prisión sangre agonía
Podrían ser veinte años muchos más
Mitad de sueño mitad de ensueño
Vigente en el tiempo un jamás
Pasa el tiempo en su distancia
Niego ese tiempo con más fuerza
Mural de ensoñación no muere nunca
XII
He fatigado veinte años bajo el sol capitalista
Nadie me paga mi trabajo de poesía
Nadie sospecha en mi canto una leyenda
Es simple la vida asalariada con miseria
Hermano soy de los que piden
Amigo de los que beben la poesía en la vía
La paz adoquinada la mar de promesas incumplidas
Un número entre los miles y sudores
Al silencio de las armas
La paz sin fuego hermano
La paz de los escombros
Al final del Acuerdo
Tengo un sabor amargo
Quizás otro destino
