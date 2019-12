Vecinos concilian por daños y amenazas

@DiarioCoLatino

El Juzgado 2º de Paz de Santa Ana autorizó la conciliación entre el imputado Ricardo Enrique C. y la víctima Iván Josué L., luego de que llegaran a un acuerdo para dar por finalizado el litigio que enfrentaban. La Fiscalía lo acusaba de los delitos de amenazas y daños, informó la ofician de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Sin embargo, durante la audiencia inicial, tanto el ofendido como el acusado conciliaron en los siguientes términos: que el imputado le cancele $50 dólares, con los cuales se da por resarcido de la acción civil y penal en cuanto al delito de daños. Mientras que en lo que respecta al delito de amenazas, el ofendido pide que el incoado no lo vuelva a ofender ni amenazar, tanto en el ámbito público como en el privado, para con él como para con su familia; que no se le acerque de no ser necesario ya que son vecinos; y, por último, que se respeten mutuamente.

Como plazo para el cumplimiento de las condiciones se fijaron dos meses; por lo que se le advirtió al imputado que de incumplir sin causa justificada a los acuerdos pactados, se continuará con el proceso judicial en el estado en que se hubiera dejado.