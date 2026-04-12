Vance: No hay acuerdo con Irán tras las maratónicas negociaciones.

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ISLAMABAD/Tasnim

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que no se llegó a ningún acuerdo con Irán tras las maratonianas conversaciones en Pakistán, y añadió que Estados Unidos no logró alcanzar una situación en la que los iraníes estuvieran dispuestos a aceptar las condiciones estadounidenses.

“Llevamos 21 horas trabajando en ello y hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia”, declaró Vance en una rueda de prensa en Islamabad.

“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo”, dijo. “Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a la conclusión de que Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo”.

El vicepresidente de Estados Unidos afirma que ambas partes discutieron varios temas.

“Simplemente no pudimos llegar a una situación en la que los iraníes estuvieran dispuestos a aceptar nuestras condiciones. Creo que fuimos bastante flexibles; fuimos bastante complacientes”, dijo.

“El presidente nos dijo: ‘Deben venir aquí de buena fe y hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo’. Lo hicimos, pero lamentablemente no pudimos avanzar.”

Al preguntársele sobre qué habían rechazado los iraníes, el vicepresidente estadounidense dijo que no entraría en detalles, pero que Estados Unidos busca la confirmación de que Irán no buscará un arma nuclear.

“Lo cierto es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos, y eso es lo que hemos intentado lograr mediante estas negociaciones”, afirmó.

Vance afirmó que habló con el presidente Donald Trump «constantemente» durante las conversaciones trilaterales con Irán en Pakistán.

“Obviamente, estuvimos hablando con el presidente de forma constante. No sé cuántas veces hablamos con él, media docena de veces, una docena de veces en las últimas 21 horas”, dijo Vance.

Vance dijo que también habló con otros altos funcionarios estadounidenses durante las negociaciones, incluidos el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos.

“Estuvimos en comunicación constante con el equipo porque estábamos negociando de buena fe”, dijo Vance.

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