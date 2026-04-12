Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán: Las conversaciones en Islamabad fracasaron

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TEHERÁN/Tasnim

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, no han dado resultados, pero al mismo tiempo señaló que la diplomacia nunca termina.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, terminaron sin acuerdo debido a las exigencias excesivas de la parte estadounidense.

Respecto a las conversaciones, Baqaei afirmó que Irán y Estados Unidos han «llegado a un entendimiento sobre varios temas» y que existen «diferencias de opinión sobre dos o tres asuntos importantes».

El portavoz también señaló que esta ronda de conversaciones fue la más larga del último año, con una duración total de 24 o 25 horas.

«Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra impuesta y en un clima de desconfianza y recelo. Es natural que no esperáramos desde el principio alcanzar un acuerdo en una sola reunión», afirmó. «Nadie lo esperaba tampoco».

Hizo hincapié en que “la diplomacia nunca termina” y afirmó: “Esta herramienta sirve para proteger los intereses nacionales, y los diplomáticos deben cumplir con sus deberes tanto en tiempos de guerra como de paz”.

Baqaei afirmó que el éxito de las conversaciones dependía de la «seriedad y la buena fe de la parte contraria» y del reconocimiento de los derechos e intereses legítimos de Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní también señaló la complejidad de los asuntos, diciendo: «Se han añadido a estas negociaciones algunos temas nuevos, como el del estrecho de Ormuz, cada uno de los cuales tiene sus propias complejidades».

Baqaei continuó afirmando que “en cualquier situación, el aparato diplomático debe velar por los derechos e intereses del pueblo iraní”.

También agradeció al gobierno y al pueblo de Pakistán y a sus funcionarios, entre ellos el primer ministro Shahbaz Sharif, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar.

“Les agradecemos su amable hospitalidad y confiamos en que los contactos entre Irán, Pakistán y nuestros demás amigos en la región continuarán.”

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