El equipo estadounidense plantea exigencias excesivas mientras las negociaciones entran en la fase de intercambio de mensajes de texto

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TEHERÁN/Tasnim

El equipo de negociadores estadounidenses ha formulado exigencias excesivas al entrar los equipos negociadores en Islamabad en la fase de intercambio de textos, según el corresponsal de Tasnim en Islamabad.

“Si bien tras las conversaciones presenciales entre expertos de las delegaciones iraní y estadounidense en Islamabad, ambas partes habían avanzado a la etapa de intercambio de textos para alcanzar un marco común para las negociaciones, la delegación estadounidense ha obstaculizado el progreso del proceso con sus reiteradas y excesivas exigencias”, informó el corresponsal de Tasnim en Islamabad.

Las consultas aún continúan, pero Irán insiste en preservar sus logros militares y subraya que deben garantizarse los derechos de la nación iraní.

La cuestión del estrecho de Ormuz es una de las que suscita serias discrepancias.

Anteriormente, una fuente cercana al equipo negociador iraní había dicho que la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos probablemente se celebrará esta noche o mañana.

El corresponsal de Tasnim en Islamabad informó el sábado por la noche que una fase de las negociaciones presenciales había concluido, y señaló que las dos delegaciones estaban intercambiando mensajes de texto.

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