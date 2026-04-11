Se cumplen 30 años del campeonato nacional de los pericos J.A. del Externado de San José

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Hay gestas que no se olvidan. Hay equipos que no pasan… se quedan en la historia.

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Aquel equipo no solo ganó un torneo. Se abrió paso enfrentando a verdaderos colosos del fútbol juvenil nacional, superando en el camino a equipos como: FAS Zacamil, Colatino, El Roble y otros representativos de alto nivel competitivo, equipos en los que también militaban jugadores que posteriormente se convertirían en figuras reconocidas como: Amílcar “El Chispa” Ramírez, Víctor Hugo Merino “El Pega” Dubon, Entre otros.

El mérito de aquel equipo de “Periquitos” no fue casualidad. Fue el resultado de carácter, disciplina y talento, desarrollado bajo la dirección del entonces entrenador José Morales, profesor de Eduacion Física del colegio Externado.

Dentro de sus filas destacaron futbolistas que dieron el salto al profesionalismo, en la liga mayor del balompie salvadoreño como José Guillermo Morán, Rafael Barrientos y Carlos José Alfaro. Quienes posteriormente lograron debutar en la Primera División del fútbol salvadoreño, alcanzando incluso algunos la gloria de ser campeones en la máxima categoría.

Treinta años han pasado desde aquella conquista que no solo significó un título, sino la última gran hazaña del Externado de San José en el fútbol federado juvenil en la Juvenil A, antes de su retiro de esta categoría competitiva.

Ahora se reviv algo más grande que un trofeo: Se revive el orgullo, Se revive la historia, Se revive la memoria, se revive el compañerismo y la amistad de un grupo de jóvenes, que a través del fútbol Fueron para su época, la promesa de El Salvador.

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