Guardia Revolucionaria Islámica publica un vídeo de la retirada de los destructores estadounidenses del estrecho de Ormuz

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TEHERÁN/Tasnim

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) publicó un vídeo que muestra el momento en que destructores estadounidenses huyeron tras una advertencia de las fuerzas navales del CGRI en la parte oriental del estrecho de Ormuz.

En un comunicado emitido el domingo, la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que cualquier intento de buques militares de cruzar el estrecho de Ormuz será castigado severamente.

El comunicado subrayó que solo los buques civiles tienen permitido el paso por el estrecho bajo condiciones específicas.

También desmintió las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre el paso de buques estadounidenses por el estrecho.

Anteriormente, las Fuerzas Armadas iraníes negaron categóricamente la afirmación del CENTCOM sobre la operación de buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz.

“Negamos categóricamente la afirmación del comandante del CENTCOM de que buques estadounidenses se están acercando y entrando en el estrecho de Ormuz”, declaró el sábado el portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbia.

La declaración se produjo después de que el CENTCOM afirmara que sus fuerzas comenzaron a crear las condiciones para la remoción de minas en el Estrecho de Ormuz el 11 de abril, y que dos destructores de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos llevaron a cabo operaciones.

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