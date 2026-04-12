Trump dice que Armada bloqueará todos los buques que intenten cruzar por el estrecho de Ormuz

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy domingo que la Armada estadounidense empezará a bloquear a navíos que intenten entrar o salir por el estrecho de Ormuz.

La acción entrará en vigor «de inmediato», afirmó en una publicación en Truth Social.

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