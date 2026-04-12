Imagen del 10 de abril de 2026 del presidente estadounidense, Donald Trump (d), caminando para abordar el Marine One en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos. Trump dijo el viernes que los negociadores estadounidenses discutirán el sábado en Pakistán la reapertura del estrecho de Ormuz con los iraníes y afirmó que esta vía navegable crucial para la energía mundial reabrirá pronto y "automáticamente", con o sin la cooperación de Irán. Trump dijo que su objetivo principal en un acuerdo con Irán es asegurarse de que Teherán no obtenga un arma nuclear. (Xinhua/Li Yuanqing)
Trump dice que Armada bloqueará todos los buques que intenten cruzar por el estrecho de Ormuz
Redacción Nacionales
12 abril, 2026
Mundo, Portada
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WASHINGTON/Xinhua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy domingo que la Armada estadounidense empezará a bloquear a navíos que intenten entrar o salir por el estrecho de Ormuz.
La acción entrará en vigor «de inmediato», afirmó en una publicación en Truth Social.
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