¿USAMOS CORRECTAMENTE LOS VERBOS IMPERSONALES?

SÍ. Hasta los niños que comienzan a hablar dicen.«Llueve, mami»A los verbos impersonales se les llama también verbos defectuosos o de la naturaleza.Lo de DEFECTUOSOS es porque en el lenguaje literal (o con significado exacto) estos verbos al formar oraciones carecen de persona o sujeto. A tales verbos si puede ponérseles sujeto en el lenguaje de sentido figurado. Ya sabemos que son los poetas los que hablan en sentido figurado, pero lo hacemos también los demás hablantes y hasta los niños. Veamos:Mami, me llovieron confetis en el cumple de Pedrito.El verbo impersonal llover no tiene sujeto. Recordemos que para saber cual es el sujeto de una oración le preguntamos al verbo conjugado ¿Quién es el qué? Entonces en el ejemplo: ¿Quién es el que llueve? – No hay respuesta. Para saber cual es el complemento directo la pregunta es ¿Qué es lo qué? – ¿Qué es lo que llovió? R/ confetis (complemento directo) ¿A quién o para quién? R/ me (a mí, complemento indirecto). ¿Cuándo, dónde, etc.? R/ en el cumpleaños de Pedrito (Complemento circunstancial).Creo que debemos tener claro que el verbo HABER es IMPERSONAL cuando no esta sirviendo de auxiliar de otros verbos. Como auxiliar nadie se equivoca. Veamos:No creí que hubieran venido tantas personas.El verbo conjugado en este ejemplo es VENIR y haber va como auxiliar y ahí si va en plural.Cuando el verbo HABER es el que va conjugado siempre, siempre y siempre tendrá que ir en SINGULAR porque no puede atribuírsele un sujeto gramatical.· Hubo muchas personas en el concierto.· Ya sabemos que no habrá candidatos independientes.· El médico dijo: Habrá muchos pacientes por atender.· Creo que había más de cien personas observando el acto.Los verbos impersonales o meteorológicos tampoco llevan por lógica un sujeto gramatical, pero existe el lenguaje figurado del que hacen gala muchos poetas y nosotros también:Verbo LLOVER.· A la futura mamá le llovieron regalos para su esperado bebé.· Si gana la Selecta les llueven aplausos, besos a distancia, elogios y etc.· Pero si pierde les llueven insultos, no…

…El tiempo regresó —en un instante —a la casa donde mi juventud quiso comerse el cielo.…Lo demás es silencio……Lo demás es poseer este milagroy sentirme a orillas del Gran Sueñocomo una rosa nueva.

