Un(o) testimonio del otro: 7 de septiembre (V) 

Caralvá

Intimissimun

El momento no parecía real, todo alterado, como una película épica.

Entonces tienes una multitud de imágenes que recorren tu fantasía, respiras todo el aire del mundo, pero no es suficiente, la percepción de irrealidad te asalta, mientras te aterriza la visión de un cuartel artillado de equipos militares, sus torretas, las armas aceradas en la distancia, los hilos de alambres colmados de navajas, mientras los resguardos enemigos simplemente esperan, como si supieran que llegarías, pero eso es muy tarde para todos.

Vos estás con tu carabinita M 21, mientras aquellos tienen G-3 y nosotros tirando: pin, pin, pin, y ellos BOOOOOOOOOM, RRRRRRTTTTTTT, BOOOOOOM, ellos con un verdadero derroche de plomo que te hace caminos en la cabellera, nosotros con otra tempestad de imaginación les dábamos combate con piscuchas a los aviones jets.

De pronto dejas de avanzar, un muro de balas detiene tu esperanza.

Ese encuentro abrió trincheras en el concreto, disparó ráfagas de amor contra la historia más indiferente de todos los tiempos, hombres que fueron atravesados por balas sin que los mataran… ¿puede una bala atravesar el vértice del pulmón izquierdo de un comandante sin dañar un solo vaso, ni arteria, solo músculo? Sí, el dueño de esa herida puede darte fe, con un voto de confianza a Dios desde su atea existencia, mientras un estudiante-médico le salvó la vida; si curar una herida es similar a salvar un alma… aquellos seres privilegiados se encontrarían un día, treinta años después en una sala de ventas de “usados” M. Benz … extraños sitios para recordar una vieja guerra civil.

Aquél hombre recorrió la vida pública, con cargos en todo nivel.

Pero durante la ofensiva solo se piensa en la misión, es un combate, pero algo en nuestro interior tenía la seguridad del bien, la verdad y el ser, como si fuésemos portadores de una nueva República Filosófica.

No obstante también algunos de nuestros hombres fueron heridos por balas “amigas”. Suceden combates desde los tejados que atrapan balas entre los polines y al avanzar sobre el techo, éste se derrumba con todo y los horcones que salvan la vida del combatiente, puesto que segundos después ráfagas de ametralladora punto sesenta, vuelan en pedazos al tejado. La vida es como una broma en manos de ángeles secuenciales, cambian la muerte por un golpe en el trasero, en otras por sustos que duran toda la vida, pero conservan a los autores como voceros de misiones milagrosas.

En el combate de Chalatenango, Dinora queda atrapada entre los vehículos blindados y se dispone a morir arrodillada, en un segundo una ráfaga golpea su fusil con tal fuerza que la tira y la creen muerta… sí… el muerto fue el fusil; Dinora sigue siendo muy viva, pero ella sabe que si sobrevivió a una ráfaga de G-3 del ejército, algo de sangre inmortal debe correr en sus arterias. Dinora después emigró a Estados Unidos, cuenta su vida solo en pequeños sorbos, en ocasiones no la pronuncia más porque nadie le cree, ¿cómo creer en efectos especiales cuando no los han visto en las películas de Hollywood? ¿cómo poseer tanta fortuna para sobrevivir a una ráfaga de plomos enemigos que aciertan a tu fusil y no te hacen daño alguno? Pero no todo fue suerte, a muchos ningún ángel les acompañó en su momento.

Por la tarde de aquel día unidades comenzaron a retirarse a sus antiguos campamentos, allende las barrancas y ríos.

A Sebastián en medio del infierno de Chalatenango, lo atraparon columnas enemigas, en el combate las bajas nuestras fueron significativas. Aquella operación calificada de Ofensiva Final no lo fue.

Después de la ofensiva de 1981 llegaron periodistas franceses y otros norteamericanos; los franceses filmaron todo1, uno de ellos entrevistó a Iris, dijo llamarse: Christiam Poveda y si llegábamos a París, fuéramos a su casa o la agencia Atelier, sí, ir a París… algún día. amazon.com/author/csarcaralv

1.Así produjeron las películas: 1981 : « El SALVADOR » selected and presented by Mme Danielle MITTERRAND for FRANCE-LIBERTE.

1981: “El Salvador : le peuple vaincra” El Salvador people’s Solidarity Comité

1981: “REVOLUCION O MUERTE”, 52’, 16mm – TF1. Co directed by Yves BILLON. The genesis of a guerilla in Salvador.

