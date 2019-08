“Una CICIES que dependa del Ejecutivo es autoritarismo”: Gustavo López

Yaneth Estrada

@caricheop

Luego de alcanzar la presidencia del COENA, Gustavo López Davidson habló con Diario Co Latino sobre sus nuevos retos al frente del partido ARENA y de algunos temas importantes para lograr el desarrollo del país.

En un primer plano, el empresario de la industria farmacéutica sentó postura en el tema de la CICIES. “Nosotros como partido ARENA estamos de acuerdo con una CICIES, siempre que sea una institución independiente, que sepamos cuál es el proceso, para cuánto tiempo, quiénes son las personas al frente que podrán venir, que no tenga ninguna agenda escondida, que sea absolutamente, -reitero- independiente, no tenemos problemas, por el contrario. Pero ahora viene y vemos que va a depender del Ejecutivo, entonces es un camino al autoritarismo, que lo que busca es destruir a los partidos políticos y no la vamos a dejar”, dijo.

López Davidson agregó que “si no, esto sería hacer una Venezuela, una Nicaragua, y eso es lo que no queremos, porque debemos garantizar que no censuren a los medios, que alguien no tenga un poder absoluto, que se respete lo que es una República y los tres poderes del Estado”.

En materia de transparencia y anticorrupción, López consideró importante “fortalecer a la FGR, una Ley del Servicio Público, tener un Contraloría General de la República, donde no solo se pueda ver el pasado, sino el tema de gestión, potenciar las instituciones del Estado”.

Un dato importante sobre el pasado proceso interno (domingo 28 de septiembre) en ARENA es que se incremento el número de votantes afiliados al partido en comparación al período anterior. En 2016-2019 fueron cerca de 13,000 votos válidos y para el período de 2019-2022 fueron cerca de 21,345 votos. Para Davidson esto representa una oportunidad, a la vez de suponer una opción ante el desencanto en la forma tradicional de hacer política en El Salvador.

Cerca de la gente

“Nosotros tenemos 800,000 votantes, en la presidenciales solo llegó alrededor del 50 %, hubo mucha gente que no fue a votar porque estaba desilusionada con los partidos tradicionales, entonces ahora que vamos hacer un partido distinto, diferente, que no es algo de lo que queremos hacer, sino que es lo que podemos hacer. Vamos a hacer un partido que tiene que estar muy cerca de la población. En los alcaldes tenemos una oportunidad magnífica, porque representa el 68 % de la población salvadoreña bajo la bandera de ARENA y sencillamente acá debemos hacer nuestro trabajo bien, porque eso es lo que la gente espera, llevar soluciones o de lo contrario no tendremos el apoyo en las elecciones de 2021. Acá ya no es FMLN o ARENA, es llevar calidad de vida, es mejor transporte, medicinas en los hospitales, descentralizar la salud, no hay un lugar de descanso para familiares en los hospitales públicos, crear empleos, educar a población y así hay muchos aspectos para lograr el desarrollo real del país”, explicó el nuevo timonel del partido de derecha.

También consideró que para elegir a los nuevos representantes a puestos de elección popular se deberá tomar en cuenta que “el relevo generacional está vigente, claro que se deberá de evaluar, debe ser un proceso de acuerdo a valores, principios, disciplina y obediencia, basado en lo bueno que haga, en la conexión que existan con la gente; digamos que se debe crear una “vara” para medirlos a todos por igual, pero si alguien no cumple las expectativas de la gente deberá haber cambio porque es la única forma en la que el partido salga adelante”.

El exprecandidato a la Presidencia de la República también reconoció que existió un problema comunicacional en el partido, que no permitió a la ciudadanía conocer las obras que se estaban haciendo, y esto debe mejorar; ahí destacó el trabajo del actual mandatario salvadoreño para llegar vía redes sociales a todo el mundo, algo que reafirmó deberá cambiar.

Del proceso para los diputados disidentes afirmó: “eso no tiene que ver directamente con el COENA, pues será el Tribunal de Primera Instancia quien defina el futuro político. De esto no quiero hablar más porque esas personas les gusta figurar y hacerse las víctimas y ya no”.

Igualmente, de una posible malversación de fondos por el tema de un préstamo que involucraba a expresidente del COENA Mauricio Interiano, detalló: “se que se habló con la Comisión Política y respaldaron eso, pero claro esta que la persona que denunció, con nombre y apellido, Tom Hawk, no lo conozco, lo he saludado una sola vez, pero que curiosamente llega una vez al partido, lo denuncia y luego aparece en el partido John Wright Sol, pero vota con ARENA; entonces nuevamente digo en un partido debe existir comando, control, obediencia y disciplina”.

En este sentido, López Davidson reconoció que deben existir derechos pero también responsabilidades, por lo que “debe existir disciplina para evitar la anarquía”.