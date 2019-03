Un significativo aniversario

Álvaro Darío Lara

Escritor y docente

Este 24 de marzo, además de la conmemoración del 39º aniversario del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, nuestro santo nacional y universal, los salvadoreños celebramos el 29º cumpleaños de la creación del suplemento Cultural “Tres Mil” de Diario Co Latino, en cuya génesis estuvieron tantos y tantos valiosos gestores, escritores y animadores del arte y de la cultura del país. Asimismo, Tres Mil, cumple nueve años de encontrarse bajo la coordinación del escritor y poeta Mauricio Vallejo Márquez, quien ha estado frente al suplemento, la mayor cantidad de tiempo hasta la fecha.

Es por lo tanto, motivo de gran regocijo, celebrar esta buena noticia para la cultura. De sobra es conocido, que, lamentablemente carecemos de una institucionalización de medios y de procesos culturales. Los esfuerzos, incluso, emprendidos desde el Estado, duran muy poco. Aún tenemos una deuda enorme con el sostenimiento permanente de estas excelentes iniciativas; y desde luego, con su cualificación y actualización a través del tiempo. Valiosos proyectos terminan ahogados por un medio, en ocasiones, adverso a la promoción y difusión del arte y la cultura.

Para lo que se hace desde la llamada sociedad civil, no hay mucha diferencia, salvo honrosas excepciones, de la cual Tres Mil es digno representante. Lo decimos con conocimiento de causa: espacios en televisión y en radio dedicados a la cultura, han sucumbido ante la miopía institucional y ante la falta de los patrocinios privados. No es fácil. Por ello, qué meritorio es constatar que en 29 años de existencia, Tres Mil, no ha naufragado, al contrario, sus distintas coordinaciones han insuflado estilos y alcances importantes.

Los 9 años de la Coordinación del poeta Vallejo Márquez, han demostrado que en las páginas de Tres Mil, han tenido cabida todas las expresiones, desde las más clásicas y renombradas, hasta las noveles. Indispensables todas estas voces, para comprender y justipreciar la riqueza heterogénea de los aportes locales y universales. Como lo dijera el desaparecido escritor Waldo Chávez Velasco, en una oportunidad: ´El suplemento Tres Mil es el único suplemento cultural del país´. Y esto sigue siendo cierto, los demás periódicos tendrán revistas de misceláneas, pero ninguno mantiene lo que técnicamente es un suplemento cultural.

Vaya, entonces, nuestro abrazo fraterno a Diario Co Latino, y a quienes en el pasado y desde el convulso presente, continúan batallando por llevar el pan de la cultura y de las letras a cientos y cientos de ávidos lectores semanales. ¡Felicidades!