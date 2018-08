Un ardid del COENA

Sí, lo menos que puede decirse de la denuncia que interpuso ayer el presidente del Consejo Nacional de ARENA (COENA) Mauricio Interiano ante la Fiscalía General de la República, para que se investigue al expresidente Elías Antonio Saca por el delito de “asociaciones ilícitas”, es que hizo una jugada astuta, para tratar de desvincular al partido ARENA de la corrupción del expresidente de la República Elías Antonio Saca, aceptada ante un tribunal de justicia.

Interiano y otros areneros, que también se beneficiaron de la corrupción de Saca, se han tratado de desvincular de este, y de ahí que estén haciendo estos estratégicos movimientos.

Pero la ciudadanía no es tonta, y debe saber que se trata de un ardid, por lo tanto, no debe dejar de exigir a la Fiscalía que no solamente llegue hasta la condena arreglada con Saca, sino que investigue más como se lo han pedido representantes del movimiento popular.

La ciudadanía y la Fiscalía General de la República deben exigirle a la dirigencia de ARENA que devuelva lo que el expresidente Francisco Flores y el expresidente Saca le entregaron de fondos donados por Taiwán o de lo desviado por Saca de la partida secreta.

Recientemente, el también exdirigente de ARENA Walter Araujo ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que cancele al partido ARENA por haber recibido fondos de forma ilegal.

No tenemos el conocimiento preciso para decir si esto es posible o no, lo que sí podemos afirmar es que esta demanda demuestra las irregularidades con las que ha actuado ese instituto político, por lo que dicha entidad política no debe apartarse de una investigación seria de parte de la Fiscalía General de la República.

Claro, la ciudadanía no debe soltar este tema, sobre todo, cuando ha habido alguna participación sospechosa de un fiscal, al interrumpir la declaración del expresidente Saca en la Vista Pública, en la que con lujo de detalle enumeraba a los personajes e instituciones que se beneficiaban de la corrupción.

Por eso decimos que el aviso o denuncia que Interiano interpuso ante la Fiscalía contra Elías Antonio Saca no es más que un ardid.