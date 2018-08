Qué es la Tiña versicolor?

Dra. Yanira Olmedo Centro Médico

“Bendición De Dios”

Es una infección micótica de la piel de carácter prolongado (crónica).

Causas

La tiña versicolor es bastante común. Es causada por un tipo de hongo llamado Pityrosporum ovale. Este hongo normalmente se encuentra en la piel humana. Sólo causa problemas en ciertos ambientes.

La afección es más común en hombres adolescentes y adultos jóvenes. Se presenta particularmente en climas cálidos.

Síntomas

El síntoma principal son los parches de piel decolorada que:

-Tienen bordes (orillas) bien delineados y escamas finas.

A menudo van de un color canela a uno rojizo oscuro.

Se encuentran en la espalda, las axilas, la parte superior del brazo, el pecho y el cuello.

No se oscurecen en el sol, así que la pueden parecer más claros que la piel sana circundante.

En las personas de raza negra, puede haber pérdida del color de la piel o aumento del color.

Otros síntomas incluyen:

-Aumento de la sudoración

-Picazón

-Pruebas y exámenes

Su proveedor de atención médica examinará un raspado de piel con el microscopio para buscar el hongo.

Tratamiento

La afección se trata con medicamentos antimicóticos que pueden aplicarse en la piel o tomarse por vía oral.

Aplicar champú anticaspa

Expectativas (pronóstico)

La tiña versicolor es fácil de tratar. Los cambios de pigmentación pueden durar meses. La afección puede reaparecer durante el clima cálido.

Cuándo contactar a un profesional médico?

Consulte con el médico si presenta síntomas de tiña versicolor.

Prevención

Evite el calor o la sudoración excesivos si ha tenido esta afección en el pasado. También puede usar champú anticaspa en la piel una vez al mes para ayudar a prevenir el problema.

Referencias

-Hay RJ. Dermatophytosis and other superficial mycoses. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds.Principles and Practice of Infectious Diseases

-James WD, Berger TG, Elston DM. Diseases resulting from fungi and yeasts. In: James WD, Berger TG, Elston DM, eds.Andrews’ Diseases of the Skin: Clinical Dermatology

Actualizado 11/20/2014

Versión en inglés revisada por: Richard J. Moskowitz, MD, dermatologist in private practice, Mineola, NY. Review provided by VeriMed Healthcare Network. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Isla Ogilvie, PhD, and the A.D.A.M. Editorial team.

Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc.