Turista estadounidense fallece ahogado y un motociclista es arrastrado por corriente de agua

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Un turista estadounidense identificado como Jon Bruce Yamaoka, de 67 años, falleció ahogado el pasado domingo 21 de junio, en el sitio turístico Salto de Malacatiupán, ubicado en el distrito de Atiquizaya, Ahuachapán Norte.

De acuerdo con información proporcionada por familiares que lo acompañaban, Yamaoka ingresó alrededor de las 10:00 de la mañana a una de las pozas del lugar; sin embargo, minutos después desapareció bajo el agua y no volvió a salir a la superficie.

Tras recibir la alerta, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Protección Civil y socorristas de Cruz Roja Salvadoreña iniciaron las labores de búsqueda y rescate.

Luego de varias horas de trabajo, el cuerpo del turista emergió a la superficie y fue recuperado por los equipos de socorro durante la tarde y noche del domingo.

Las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras familiares y visitantes lamentaron lo ocurrido.

Motociclista es arrastrado por fuerte corriente de agua

Elementos de la Fuerza Armada localizaron este lunes el cuerpo de Jackson Blanco, de 19 años, quien fue arrastrado por la fuerte corriente de un río cuando intentaba cruzarlo en motocicleta en el municipio de Corinto, Morazán.

De acuerdo con los reportes, el joven viajaba junto a su pareja al momento del incidente. La acompañante logró sobrevivir tras ser rescatada durante la madrugada y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial.

Tras varias horas de búsqueda, las autoridades encontraron el cadáver río abajo, en una zona conocida como la poza El Tambor. Posteriormente, el cuerpo fue entregado al Instituto de Medicina Legal, que determinó como causa de muerte un politraumatismo provocado por el arrastre de la corriente.

El hecho ocurrió en medio de las intensas lluvias que han afectado diferentes sectores del país durante los últimos días.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...