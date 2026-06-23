Ocho heridos en ataque armado en cervecería en Guazapa

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ocho personas fueron lesionadas con arma de fuego en Guazapa, San Salvador, luego que el conductor de un vehículo pasara disparando, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

En horas de la madrugada de este lunes, la PNC localizó en Cojutepeque, Cuscatlán Sur, el vehículo supuestamente utilizado por los responsables del ataque ocurrido la noche del domingo en una cervecería.

Los sujetos sufrieron un accidente y abandonaron el automotor. Hasta el cierre de esta nota, la PNC trabajaba para dar con su paradero. Las placas del vehículo son: P510 168.

Según la PNC, al menos 8 personas resultaron lesionadas en una cervecería ubicada en el km 24½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa, San Salvador Norte. Según la PNC, las víctimas fueron atacadas con disparos desde un vehículo.

Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica y permanecen con vida, a la zona acudieron elementos de la Cruz Verde y Cruz Roja Salvadoreña para atender a las víctimas.

Hasta el cierre de la nota, la PNC no ha confirmado si las 8 personas lesionadas han salido de peligro.

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