Combustibles mantendrán precios una quincena más

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que de acuerdo con los precios de referencia de los combustibles para la próxima quincena se mantendrán con los mismos precios.

Los nuevos precios de referencia no reportan disminuciones ni incrementos; manteniendo los mismos precios. La vigencia de estos estará a partir de este martes 26 de junio hasta el 6 de julio de 2026, según informó la dirección dependiente del Ministerio de Economía.

El galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74 en la zona central y $4.75 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular se mantiene en $4.41 en la zona central y $4.42 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el diésel conserva un precio uniforme de $4.44 en las tres zonas.

Según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas los precios “reflejan variaciones del mercado internacional” por diversos factores, tales como; la suspensión de negociaciones para poner fin al conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, lo cual mantiene en cautela al mercado internacional de los hidrocarburos.

Otro factor son los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano, violando el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, esto genera inestabilidad en los mercados internacionales de los hidrocarburos. El tercer factor planteado por la Dirección es que Irán anunció un nuevo cierre en el estrecho de Ormuz, generando expectativas de incertidumbre en los fletes marítimos y precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, por el contrario, ha aumentado en 6 ocasiones y en 3 ocasiones han mantenido sus precios. Los precios de esta quincena estarán vigentes hasta el 6 de julio.

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