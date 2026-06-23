Diputados aprueban $340 millones en préstamos para agua potable e infraestructura vial

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de dos préstamos que totalizan $340 millones destinados para el mejoramiento del servicio de agua potable y para infraestructura vial en el AMSS.

Delia Reyes, subdirectora general de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda llegó este lunes a la instancia legislativa para explicar dos préstamos con el BCIE. El primero es un préstamo por $185 millones para financiar el “Proyecto para el mejoramiento del sistema de agua potable Guluchapa, en el Área Metropolitana de San Salvador”.

El plan será ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El sistema de Guluchapa abastece de agua potable a segmentos urbanos de Ilopango, Soyapango, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, San Martín y San Marcos, todos de San Salvador. También a los distritos de San Francisco Chinameca y Olocuilta, que pertenecen al departamento de La Paz.

“El objeto de esta serie de inversiones es mejorar el servicio de agua potable a miles de familia que residen en esos distritos”, afirmó la Delia Reyes.

Reyes agregó que con el dinero también se reforzará la infraestructura hidráulica del sistema de agua, que incluye obras de rehabilitación de estaciones de bombeo y construcción de tanques de almacenamiento, así como la perforación y mantenimiento de pozos existentes, principalmente en Ilopango.

El objetivo del programa es fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable Guluchapa a fin de contribuir a la mejora de la calidad y cobertura de agua potable en las zonas abastecidas, asegurando una distribución sostenible del recurso para las comunidades beneficiadas.

Con ello, se pretende “mejorar la disponibilidad y calidad del agua potable suministrada, reducir las pérdidas de agua y mejorar la eficiencia hidráulica; adaptar la infraestructura a las condiciones actuales y futuras; mejorar la eficiencia del Sistema Guluchapa y reducir el consumo de energía eléctrica”.

El plazo del préstamo es por 20 años, incluyendo 5 años de periodo de gracia; los pagos del préstamo se harán semestralmente.

Los componentes del proyecto, según lo informó Reyes, se dividen en los siguientes: Preinversión, que contempla, los diseños finales para la Planta de Tratamiento de Agua Potable Joya Grande (ubicada en el cantón Joya Grande, distrito de Santiago Texacuangos, S.S.) y para el Sistema de Telemetría, que permitirá el monitoreo remoto en tiempo real; diseño de Ingeniería de la Línea Primaria Eléctrica; diseño de Ingeniería de redes de distribución; estudios, investigación y especificaciones técnicas para pozos.

Se contempla la construcción de una nueva Planta Potabilizadora de Agua Potable donde se ubica la planta Joya Grande, y estación de bombeo para la misma; suministro e instalación de equipos de bombeo electromecánico, para pozos rehabilitados y perforados; e instalación de macromedidores y registradores de presión; suministro e instalación de líneas de impelencia (traslado), desde la nueva planta de tratamiento Joya Grande hacia la distintas plantas de rebombeo y tanques de almacenamiento en la zona.

Un tercer componente es la electricidad y reducción de pérdidas de agua; se pretende construir una línea primaria de distribución de energía eléctrica de 7.5 km, desde una subestación ubicada en Santo Tomás hasta la nueva Planta Potabilizadora de Joya Grande, municipio de Santiago Texacuangos; la intervención integral en los principales componentes físicos del sistema de abastecimiento como tuberías de red de distribución, acometidas domiciliares, micromedidores, macromedidores, y eliminación de puntos de conexión clandestina y el suministro e instalación de un sistema de monitoreo permanente para contribuir a garantizar la sostenibilidad hídrica y la calidad del recurso a mediano y largo plazo. Mientras que el último componente es la Administración, evaluación y auditorías.

Préstamo por $155 millones

El otro empréstito es por $155 millones serviría para financiar el “Programa de infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) Fase II”, con el cual se intervendrá la red vial en Ahuachapán, y el corredores norte y oriente del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Con los fondos, se mejorará la Carretera RN13W Tramo: Desvío Atiquizaya – Desvío By Pass Ahuachapán, que Consiste en la intervención de aproximadamente 7 km. en dicho tramo, iniciando en la salida del distrito de Atiquizaya y finalizando en la intersección del By Pass de Ahuachapán.

Se ampliará a 4 carriles de circulación, incorporando una ciclovía; se construirá pasos peatonales en ambos laterales del Puente Escalante (municipio de Ahuachapán Centro); construcción de obras de drenaje transversal en sectores con limitada capacidad hidráulica; y la incorporación de señalización vial, y dispositivos de seguridad vial y pasarelas.

Otro de los componentes es la revisión del trazo, diseño final y construcción del corredor norte e interconexión, que comprende la construcción de una vía expresa de aproximadamente 8.3 km. de longitud al norte del AMSS, con dirección este-oeste; contemplando entre otras intervenciones:

Corredor Norte, contempla un tramo de aprox. 5.3 km. entre la ruta SAL37N, en las cercanías del cantón Zapote Arriba (distrito de Ayutuxtepeque, S.S.) hasta la ruta SAL38E (próximo a la colonia San Luis, S.S.); Interconexión, de aprox. 3 km. desde la interconexión con la SAL37N (en las cercanías de la planta Nejapa Power) hasta el intercambiador del Corredor Norte con la Calle a Mariona.

Un tercero es la revisión del trazo y diseño final del corredor oriente. El Programa comprende la formulación de los estudios de preinversión (revisión del trazo y diseño final) de una vía expresa de aproximadamente 7.4 km de longitud, conformado por dos tramos: Tramo 1 de 6.9 km. que inicia en el km. 4 de la Carretera a Los Planes de Renderos, y conecta con la Autopista a Comalapa con dirección norte hasta interceptar y cruzar el Boulevard del Ejército Nacional; Tramo 2 de 1/2 km. que inicia en el intercambiador del Boulevard del Ejército Nacional con dirección nor-poniente, hasta interceptar con la Autopista Este-Oeste (prolongación del Bulevar Constitución) y SAL38E (Carretera de Oro).

La unidad ejecutora será el Ministerio de Obras Públicas (MOP); el plazo del préstamo es por 20 años (incluye 5 años de gracia), los pagos serán semestrales. Ambos dictámenes serán aprobados este miércoles en la sesión plenaria.

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